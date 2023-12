En Colón por ahora las principales noticias se las lleva el mapa político y los constantes reclamos por deudas. Se resolvió el pedido de Baldomero Perlaza, pero no así la demanda de Erik Godoy y la deuda por el préstamo de Germán Conti a Lokomotiv de Rusia. Algo no menor para la comisión directiva, pronta a dejar su cargo en medio de la lluvia de críticas y reclamos de los hinchas y socios.

No hubo unidad: quedaron definidas las seis listas que competirán en las elecciones en Colón

Lo último no es de ahora, sino desde hace algunas semanas, aunque ahora los europeos ya no son tan flexibles, y menos con el descenso consumado. La dirigencia tuvo que salir a tapar baches por todos lados con el dinero de la venta de Facundo Farías, pero no poder girar dólares a precio oficial siempre fue un gran impedimento.

Hacerlo en el valor blue es un dolor de cabeza, por lo que se trata de ver otro tipo de mecanismos para cumplir. En medio de todo esto, el representante del Flanco, Silvio Villalba, llegaría a la ciudad para intentar solucionar el tema junto a los directivos. Lógico, con un canal permanente con los rusos que, si bien no lo tienen al jugador como prioridad, pretende que se concrete el acuerdo.

germán conti.jpg El representante de Germán Conti se pone al frente para solucionar la deuda de Colón con Lokomotiv. UNO Santa Fe | José Busiemi

Los mese pasaron y Colón nunca pagó y por eso, podría caerle una inhibición, siendo un dolor más de cabeza para la comisión entrante. La idea es que se pueda corregir antes del 17 de diciembre cuando se realicen los comicios.

Conti tiene contrato hasta junio de 2024 y producto de la merma de ingresos que tendrá el club no podría costear el salario. Sin embargo, por su amor al club, esto quizás no sea un impedimento y la idea sería, de paso, ver la chance de continuidad en la Primera Nacional.

Pero antes es prioritario resolver lo primero, que no es menor y podría generar un perjuicio si Lokomotiv va a la FIFA. Se vienen horas cruciales al respecto.