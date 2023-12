Sebastián Prediger, otra vez con la chance de volver a Colón

"Es Tigre o es Colón, no hay otro destino. Si me voy de Tigre, me gustaría venir acá. Tengo que hablarlo con mi familia que está acá. Hay gente que quiere que vuelva, eso es gratificante, en su momento creo que fue injusto todo lo que pasó conmigo", manifestó Sebastián Prediger el martes 25 de julio, luego de la victoria del Matador ante el Sabalero en el Brigadier López.