Raspani: "El pase de Garcés se cae por una exclusividad de venta que firmó el presidente anterior"

En Colón se viven momentos de mucha tensión en torno al pase de Facundo Garcés al Alavés de España. A esta altura está caído y finalmente no es porque la dirigencia considere baja la oferta -que igual lo es- sino por un documento que emergió y complicó todo. Algo que firmó en su momento el anterior presidente José Vignatti.

Así lo describió el representante del jugador Federico Raspanti en charla con Sol 91.5: "Veníamos ya con esta oportunidad hace 20 días charlando y llevando un acuerdo para ambas partes, sobre todo para Colón, que era uno de los puntos claves que planteaba Facu . La realidad es que en anteriores mercados no habían llegado ofertas para que él y apareció esto. Facundo estaba también con la idea de cambiar de aire y en su momento se quedó a pelearla. Ahora siente que dio todo".

"En cuanto a la negociación, la nueva comisión siempre puso buena predisposición y la realidad es que se está encontrando con muchas situaciones de la anterior gestión que son muy complejas y buscan herramientas para solucionarlas. Sobre la oferta de Alavés. Se llegó a buen puerto y dieron su palabra que iban a aceptar la oferta y hace dos días se complicó todo cuando terminaban de evaluar el tema, porque apareció un papel. Una exclusividad de venta que había firmado el anterior presidente y había una penalidad muy importante que estaban tratando de resolver. Todos pusimos de nuestra parte, al igual que la gente legal de Colón para solucionar el tema. La situación con Alavés es crítica en cuanto al pase y estamos tratando de dar todo para resolverlo", agregó con pesar.

Facundo Garcés.jpg Una exclusividad de venta que firmó José Vignatti sería el impedimento que tendría Colón para vender a Facundo Garcés al Alavés. Prensa Colón

Sobre dicha exclusividad, dijo: "La verdad no puedo hablar mucho del tema, porque se está encargando la comisión. Son unos acuerdos con una persona extra a la representación de Facundo con la cual tendría que hablar el club o podría tener un problema. Va por ese lado".

Para luego insistir: "La negociación se llegó a un puerto, donde extendería el contrato de él con Colón por seis meses más y sería un préstamo con obligación de compra al Deportivo Alavés de 600.000 euros por el 70% del pase, en los cuales Facundo cedería el 15% que le corresponde y se haría cargo del otro 15% que deberían abonarle a El Quillá, que es el club formador. Después hay una cierta cantidad de bonus de 400.000 euros más a pagar en cuatro años en base a objetivos. Colón se quedaría con un 30% de la ficha, que es lo más interesante como negocio por ser una liga top mundial y se va a valorizar mucho ese porcentaje. La dirigencia lo entendió y lo vio por ese lado. Después de varios días, estaba aprobado, pero con este papel que apareció, se frenó. Por eso Facundo no puede ser transferido y el club lo sabe. Lastimosamente no le sirve tampoco y le están tratando de buscar una solución, porque no es posible a ningún lugar, ya que se podría ejecutar esta cláusula".

Facundo Garcés.jpg UNO Santa Fe | José Busiemi

" En realidad se trata de 1.000.000 de euros, que en dólares sería 1.200.000. Pero lo más importante es el porcentaje que se quedaría Colón y se puede valorizar en esa liga", remarcó Raspani.

Con todo esto, golpea claramente el escenario: "Optimismo siempre tuvimos y por parte la comisión directiva dieron siempre herramientas para intentar que se logre, porque la idea de ellos no era cortarles las alas a Facundo, pese a que defienden los intereses del club. Están esperando la respuesta de la gente de legales para ver si se puede hacer. Estamos a contrarreloj, porque está la gente de Alavés tiene que suplir el lugar y tienen una opción B y eso transmití a la Comisión Directiva y está bastante complicado. Es lo único que nos queda, pero estamos presos de la decisión".

Facundo Garcés.jpg Prensa Colón

"La opción uno siempre fue tratar de emigrar para hacer valer el porcentaje para Colón. De Argentina no hubo valores interesantes y por eso le dimos forma a lo de España, porque podía ser bueno a futuro. Está complicado. Haremos hasta lo imposible, pero lo vemos imposible. No tememos otras alternativas. No hay nada concreto y duele mucho que se pueda caer algo así por algo extra", se sinceró.

En el final, contó que igual la meta es que Garcés se vaya: "La cabeza juega mucho y al club le sirve poco que siga por su valor de mercado, que debe subir y no bajar, sobre todo para un beneficio a futuro, ya que en la Primera Nacional no lo tendrá. Entonces buscamos una salida. Facu quiere dejarle dinero y un porcentaje al club. Tiene un salario bajísimo que me da cosa decirlo y está todo así por cuestiones anteriores. Es irrisorio y nunca peleó por uno más alto. Solo que si llegaba algo para progresar en su carrera, sean considerados. Por eso hay mucho de querer cambiar de aire. Pero siempre dejándole cosas a Colón, que es prioridad para Facu".