Temporelli, crudo por el crítico momento económico en Colón: "Nos dejaron un campo minado"

Es así como se viene para la semana que viene una conferencia de prensa para relevar la realidad institución por parte del departamente contable. Está la necesidad de revelarle a los socios e hinchas las condiciones en las que se tomó el club.

Para entender un poco más todo, el tesoreto Adrián Temporelli fue muy crudo en su descripción en charla con LT10: "Me llamaron alguien al que se le debe el servicio del generador. Cada llamado es un reclamo. Es muy preocupante lo que viene".

Remarcó sobre todo, los últimos pedidos: "Está lo de Santa Fe FC y un 10% más dentro del reclamo de (Facundo) Farías. Después, me preocupan mucho las deudas del exterior, porque son altas y en dólares. Lo de Favio Álvarez lo arreglamos, que eran 215.000 dólares, pero está lo de Lucena (préstamo de 200.000 dólares a Cerro Porteño) que es alto, al igual que lo de Espínola (salario atrasado de 140.000 dólares) y Conti (cesión de 200.000 dólares a Lokomotiv). Hay algunas cosas que tenemos que revisar con representantes para ver qué se hizo y cómo se arregló".

Facundo Farías.jpg Adrián Temporelli contó su preocupación por las deudas de Colón, entre ellas una de Santa Fe FC por el pase de Facundo Farías. UNO Santa Fe / José Busiemi

También exclamó que hay un contrato que podría causar muchos problemas: "Hay uno que está dando vueltas y no tenemos el original sino una copia, que es lo que más nos preocupa y es bastante complicado. Es por la representación de un jugador".

Más adelante, blanqueó que hay un juicio con Joaquín Novillo: "Sí, hay tres juicios bastante grandes. Estamos determinando cuáles son los montos y por eso lo explicaremos en la conferencia la semana que viene, porque no solamente estamos hablando de lo que nos dejaron y las deudas que tenemos sino también las que pueden venir. Los otros juicios aún no los vamos a decir, pero ya estamos en contacto. Lo concreto es que estamos levantando un papel y encontramos algo. No estamos encontrando todos los papeles que creíamos deberían estar en el club, así que cada vez que hablamos con alguien nos topamos con cosas que no nos gustan. No pensábamos que las cosas serían así. Nos encontramos con un campo minado y sin muchas posibilidades. Pero tenemos las herramientas para acomodar las cosas".

Joaquin Novillo 1.jpg El paso efímero y sin nada para descatar de Joaquín Novillo deparó en un juicio contra Colón.