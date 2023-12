Colón evalúa la mejor salida con la deuda por Germán Conti

"Muy feliz de estar acá. Las mejores expectativas de aportar en este momento complicado en lo deportivo. Tenía cosas de Brasil, pero no me podía quedar tranquilo en Rusia sabiendo que el club se jugaba todo esto. Siempre pensaba en mi vuelta, no sabía muy bien cuándo se iba a dar y sentí que era el momento. Vamos por la segunda estrella", remarcó Germán Conti cuando sorteó la revisión médica el pasado jueves 17 de agosto.