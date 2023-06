"Tuvimos una semana buena y tranquila, pero antes quería hablar de otra cosa. Veo que hay un periódico que siempre ataca a colon y pasa de un extremo a otro, a veces de manera justo y otras con mentiras, donde (Cristian) Vega no juega porque yo me enojé. ¡Mentira! Gracias a Dios tenemos buena relación con todos. La semana pasada yo era extraordinario porque había esperado el momento para poner a Wanchope (Ábila) y (Baldomero) Perlaza, y hoy la culpa es que no encuentro el equipo. Ni una cosa ni la otra. Hay que tener más tranquilidad. Ya me dijeron cómo son las cosas. Como no soy de acá, me voy enterando de algunas cosas que pasan y de quién es y por quién está influenciado ese medio. Yo me hago responsable de que claramente tenemos que jugar mejor. Ahora digo, si estamos haciendo algo que no está saliendo, seguís haciendo lo mismo o cambiás para mejorar. Lo más lógico es cambiar porque si seguís haciendo lo mismo la cosa no mejorará. No me gusta el puterio. Cuando pasan estas cosas, cuando me pregunten diré la verdad siempre. No voy a exponer a nadie. No me gusta los grises, pero sé que existen. A mí me gusta blanco o negro. O sos bueno o malo, no más o menos. No hay nada extraño, me llevo bien con el Conejo (Jorge Benítez), el sábado recién empezó a patear y por eso no lo puedo llevar. Ahora está bien por suerte, porque queremos contar con todos. Tenemos una relación buena y de respeto con todos. Con el Kily tengo una relación bárbara. No pasa nada", apuntó Pipo.