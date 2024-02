Colón hace bien los deberes y marca una lógica diferencia

Colón viene cumpliendo con el mandato de ganar y marcar claras diferencias con sus rivales. Cuenta con jerarquía y un recambio que los demás equipos no tienen

La diferencia de plantel que tiene Colón con los rivales que enfrentó es concreta. No existieron equivalencias entre el equipo titular que puso en cancha Iván Delfino, en relación a los adversarios con los que jugó. Mientras el Sabalero cuenta con futbolistas de trayectoria en Primera División y otros sin tanta, pero que jugaron en la máxima categoría del fútbol argentino, los demás se arreglan con lo que tienen a mano.

Lo positivo y saludable es que Colón demostró en cancha y con los resultados obtenidos, la diferencia que existe a priori con sus adversarios. No es fácil en el fútbol, revalidarlo, ya que las presiones a veces pueden jugarle en contra. Sin embargo, el Sabalero parte como el máximo favorito y en estos primeros cuatro partidos no le pesó en nada esa condición.

Ganó con claridad los tres partidos como local, pese a que los dos primeros el resultado terminó siendo exiguo. Mientras que ante Patronato fue pura contundencia y liquidó la historia rápidamente. Con futbolistas que marcan diferencia y que aparecen en momentos indicados.

Pero además, con un banco de suplentes que tiene variantes como para resolver partidos. Colón ante Patronato mandó a la cancha en el segundo tiempo a todos futbolistas de Primera División: Christian Bernardi, Cristian Vega, Nicolás Leguizamón, Nicolás Delgadillo y Javier Toledo.

Se podría decir que la excepción es Delgadillo que viene de jugar en Atlético de Rafaela, pero que tiene un recorrido en la máxima categoría del fútbol argentino, al punto tal de haber jugado más de 100 partidos en Primera División. Lo cual certifica la enorme diferencia entre el plantel sabalero y el resto de los demás planteles.

En esta categoría, Colón no solo tiene mejores jugadores que los demás, sino cuenta con el plus de jugar a estadio lleno y en un campo de juego en el que marca diferencia. Al contar con futbolistas de buen pie, en una cancha como el Brigadier López, tiene mayor ventaja, encontrando espacios que en otras canchas quizás no tenga.

Lo cierto y concreto es que el Rojinegro con el correr de los partidos va mejorando y es lógico. Se trata de un equipo nuevo con un entrenador que apenas dirigió cuatro partidos. En consecuencia, lo esperable es que el equipo vaya subiendo el nivel y si eso se consigue los buenos resultados continuarán.

Con apenas cuatro partidos jugados, la sensación es que a Colón le sobra. Que tiene mucho más que el resto y el desafío es seguir demostrándolo como hasta ahora. Ninguno de los rivales con los que jugó lo complicó, más allá del empate con Atlanta y de las primeras dos victorias por la mínima diferencia.

El camino es muy largo y en el fútbol los pronósticos muchas veces tropiezan con la realidad. Pero a la hora de analizar lo que pasó y lo que viene, Colón es el principal candidato a quedarse con su zona. Puede parecer arriesgado teniendo en cuenta que se jugaron tan solo cuatro partidos de los 38 establecidos. Pero mirando el trailer de la película, el final puede resultar previsible.