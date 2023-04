Colón institucionalizará el reclamo de Néstor Gorosito

Néstor Gorosito estalló en la conferencia de prensa que brindó en Vicente López, tras el empate de Colón ante Platense, y lanzó: "Que se dejen de joder. No me favorezcan pero no me liquiden, cobren lo que debe ser. El otro día penal, hoy también. ¿Qué va a decir que no vio el tirón de camiseta? Que se dejen de joder. Uno es respetuoso pero no boludo; todo el mundo lo ve".

Todo comenzó el domingo 26 de febrero, tras el empate 1-1 entre Colón y Huracán, en el estadio Brigadier López, cuando el árbitro Nazareno Arasa le anuló un gol a Santiago Pieriotti por una supuesta infracción. "Desgraciadamente no sé qué cobró el árbitro en el gol", apuntó Néstor Gorosito.

Gorosito Ábila polémica.jpg

Y todo tuvo su punto más candente en el empate 2-2 frente a Independiente, con el polémico arbitraje de Nicolás Lamolina, con los dos penales que le cobraron en contra por una falta de Carlos Arrúa, y por la pelota que tomó con las manos Paolo Goltz en un saque de meta. Y continuó con el penal que el árbitro Sebastián Martínez no le concedió a Colón por una infracción a Santiago Pierotti, tras la intervención del VAR frente a Talleres, para culminar con la actuación del juez Sebastián Zunino en el partido ante Platense, quien ni siquiera acudió al Videoarbitraje para repasar el agarrón al mismo Pierotti.

"Que se dejen de joder, otra vez no nos cobran un penal clarísimo, no quiero que me favorezcan, que cobren lo que corresponde. El otro día también, no sé qué puede decir el VAR, que no vieron el tirón de camiseta. Que se dejen de romper las.... Todo el mundo vio que fue penal, no hay forma de decir que no", apuntó Pipo Gorosito, tras el cotejo donde Colón empató con Platense.

Por lo que se pudo conocer, el cuerpo técnico de Néstor Gorosito considera que a Colón lo perjudica el hecho de tomar los rivales que deja Barracas Central, ya que fecha tras fecha es beneficiado con horrores arbitrales, con lo cual creen que la compensación llega a la fecha siguiente.

En tanto que también se conoció que en el entretiempo del partido entre Colón y Platense, el presidente José Vignatti llamó a Federico Beligoy, director de arbitraje en Argentina, quien no le contestó. Sin embargo, trascendió que en las últimas horas el titular sabalero habría tenido éxito y se habría podido comunicar con el referente de los jueces.

Los dirigentes, sin embargo, tienen pensado hacer oficial el reclamo por los últimos fallos, directamente a la AFA, acompañando de este modo los reclamos de Néstor Gorosito, quien en cada conferencia de prensa hace referencia a los perjuicios arbitrales.