Colón, con la meta de dar la talla de visitante sabiendo que solo le sirve ganar ante All Boys

Por ahora, Diego Osella evita dar piestas de la formación, pero ya tendría prácticamente cocinada la idea, con las ausencias de Manuel Vicentini y Facundo Castet, por lo que deberá meter mano de manera obligada.

Quizás el plan pueda ir en consonancia a lo que hará el rival, que saca claramente un plus en el estadio Islas Malvinas, donde solo perdió dos partidos en la zona A. Asimismo, fue el menos goleado como local, por lo que el Sabalero tendrá otro escollo más: el escenario.

Colón necesita romper el molde de visitante

Con todo estos condimentos Colón pisará un campo de juego más chico (102 x 66 metros) y no en las óptimas condiciones, por lo que tendrá que saber adaptarse. Justo como visitante, con todo lo que le costó en la segunda mitad del campeonato, donde llegó a estar 10 partidos sin ganar fuera de santa Fe, hasta el 2-0 ante Almagro con los goles de Christian Bernardi y Braian Guille.

Braian Guille.jpg Colón hace tres partidos que no pierde de visitante, sabiendo que solo le sirve ganar ante All Boys. Prensa Colón

Lo positivo del caso es que, a partir de ahí, no volvió a perder en la ruta, con dos empates ante Chaco For Ever y Atlético de Rafaela 0-0, ya con Diego Osella como técnico. Un Sabalero que se volvió más sólido, pero que perdió efectividad. En un momento donde podría no haber un mañana, será crucial ser letal y firme atrás. Ya no hay margen de error en busca de ir por el segundo ascenso a la Liga Profesional.