Colón refuerza el ataque con el goleador que necesitaba

Colón sumó al goleador Martín Pino, quien tiene una gran trayectoria en la categoría y viene de una gran temporada en San Martín de Tucumán.

Colón continúa avanzando en la conformación de su plantel de cara a la temporada 2026 de la Primera Nacional y en las últimas horas acordó la llegada de un nuevo delantero. Se trata de Martín Pino, atacante que viene de jugar en San Martín de Tucumán, con recorrido en el ascenso y experiencia reciente en Primera División.

Pino, nacido en Córdoba el 16 de marzo de 1998, se desempeña como centrodelantero y llega para reforzar una zona clave del equipo sabalero, que busca potenciar su poder ofensivo en el próximo campeonato.

De Córdoba al profesionalismo

El atacante realizó gran parte de sus divisiones inferiores en Villa Azalais, donde debutó en la Primera de la Liga Cordobesa de Fútbol. A los 17 años, tras superar una prueba, fue seleccionado por Instituto de Córdoba, club en el que comenzó su camino en el fútbol profesional.

Su debut oficial se produjo el 11 de diciembre de 2017, en la derrota 3-0 frente a Sarmiento de Junín, por la fecha 12 del campeonato de la Primera B Nacional 2017/18. Sin lograr continuidad en el primer equipo de la Gloria, acumuló 56 partidos y 4 goles en cinco temporadas.

Préstamos, despegue y salto a Primera

En 2022, Pino fue cedido a Gimnasia y Tiro de Salta para disputar el Torneo Federal A, donde mostró una versión más consolidada: 5 goles y 1 asistencia en 17 partidos.

El verdadero salto llegó en 2023, cuando fue prestado a Guillermo Brown de Puerto Madryn, en la Primera Nacional. Allí se convirtió en una de las figuras del campeonato, con 14 goles y 4 asistencias en 35 encuentros, despertando el interés de clubes de mayor categoría.

Gracias a ese rendimiento, en 2024 se sumó a Godoy Cruz, en la Primera División. Con el Tomba disputó 28 partidos, marcó 2 goles y aportó 1 asistencia, sumando experiencia en la elite del fútbol argentino.

Su etapa en San Martín y los números de 2025

Para la temporada 2025 arribó a préstamo a San Martín de Tucumán, donde tuvo un rol importante. Debutó el 8 de febrero en el empate 0-0 ante Almagro y en la fecha siguiente marcó su primer gol, que significó la victoria 1-0 frente a Ferro Carril Oeste.

En el año acumuló los siguientes registros:

-Primera Nacional: 29 partidos, 8 goles y 3 asistencias (2.436 minutos)

-Copa Argentina: 2 partidos (117 minutos)

-Reducido de Primera Nacional: 1 partido (90 minutos)

-Torneo Apertura: 1 partido (57 minutos)

En total, 33 encuentros, 8 goles, 3 asistencias y 2.700 minutos jugados, con un promedio de un gol cada 338 minutos.

El mercado sabalero toma forma

Con la llegada de Martín Pino, Colón sigue dando pasos firmes en el armado del plantel. El club ya tiene contratos firmados con Matías Budiño, Leandro Allende y Matías Godoy, mientras que Ignacio Antonio, Pier Barrios y el propio Pino se encuentran a una firma de convertirse oficialmente en refuerzos sabaleros.

De esta manera, el Sabalero empieza a delinear su estructura para 2026, con incorporaciones que mezclan proyección, experiencia en el ascenso y recorrido en Primera, con el objetivo claro de volver a ser protagonista en la Primera Nacional.