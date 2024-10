Colón largó la venta de entradas para el partido trascendental ante San Telmo

Colón cerró la 35ª fecha de la zona B de la Primera Nacional con un sabor amargo por el empate ante Chaco For Ever y los resultados que se dieron, ya que la ilusión por llegar a la cima comenzó a diluirse. Si bien matemáticamente hay chances, son muy remotas.

Debería a estar altura sumar todo lo que le queda (nueve puntos) y esperar que Nueva Chicago sobre todo, no gane, lo que asoma difícil. Esto sin contar a los otros que están en la misma sintonía y podría meterse. Todo muy justo en una definición pareja y donde nadie se despega.

El Sabalero pagó caro su conformismo en Resistencia y, por más que metió una racha de siete unidades sobre nueve en disputa, no le alcanza a esta altura. Pero no está muerto quien pelea dice el refrán y ahora se prepara para quemar las naves el sábado cuando reciba, desde las 17, a San Telmo, por la 36ª fecha, sabiendo que no sirve otra que ganar.

Entonces, lanzó ya en las redes sociales la venta de entradas (palcos y plateas) en busca de que se vea un Brigadier López colmado para refrendar por qué es uno de los mejores equipos de local en la divisional. Vale resaltar que no hay generales, ya que el cupo está completado por los socios.

El comunicado de Colón

Ya comenzó la venta de entradas para el partido de Colón vs. San Telmo.

Las mismas pueden adquirirse a través de https://colon.boleteriavip.com.ar/event/description/902/colon-vs-san-telmo…

Recordamos que si sos o te hacés socio/a, también podés adquirir a un precio promocional el pack por los próximos dos partidos de local.