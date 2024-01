Colón afronta un fuerte recambio luego del descenso. Algo esperable, ya que muchos salarios no se pueden pagar en la Primera Nacional y por la pretensión de algunos jugadores de no estar en el ascenso. Esto hace que el DT Iván Delfino esté atento a todos los movimientos más allá de la radiografía previa que hizo. Por eso no dudó en decir este viernes que "hay puestos donde no hay nada".