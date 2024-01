El DT de Colón, Iván Delfino, se refirió a nombres importantes

En la segunda parte, de la charla que Iván Delfino tuvo con el periodismo en el predio 4 de junio, el DT de Colón fue consultado por nombres propios . Entre ellos, dos exjugadores sabaleros c omo Luis Miguel Rodríguez y Christian Bernardi, a quienes se mencionó como posibles refuerzos.

Ante la pregunta si le gustaría contar con el Pulga Rodríguez quien dijo querer volver a Colón, Delfino respondió: "Son situaciones de jugadores de experiencia y de jerarquía. Siempre tienen una dosis más de calidad que el resto, siempre son respetables. Y lógicamente, uno siempre quiere que estén en los planteles. Pero se trata de anhelos y deseos personales y yo contra eso no puedo hacer absolutamente nada".

Tambien se lo consultó por la situación de Bernardi y expresó: "Lo de Christian Bernardi es una posibilidad, Lo hablé hace un tiempo, pero después ya no hablé más nada. Es un chico que le dio muchísimo al club. Es un chico que hace un año creo que no compite. Y si las cosas estan dadas y se puede dar la opción, también va a ser bienvenido".

En cuanto a la importancia de mantener en el plantel a Goltz y la llegada de Prediger indicó: "Hay ciertos lugares que vos necesitás especialista dentro del campo de juego. Así que más allá de lo que puede dar dentro y fuera del campo, es importante para el armado de un grupo. No solamente él, la llegada también de Seba (Prediger) y la continuidad de Javier (Toledo). Así que esa gente de la vieja guardia, como se dice comúnmente, es necesaria en todos los equipos".

En lo quen respecta a los arribos de Prediger y de Hernán Lópes, opinó: "Hablar de Sebastián está de más. Hernán lo que nos puede dar es agresividad, mucha agresividad, orden defensivo. Es un pibe ganador. Sumamos jugadores que aparte que sepan patear, sean buena gente. Y con estos creo que lo conjugamos bien a todos.

A la hora de mencionar sus gustos futbolísticos fue muy directo: "Yo quiero que Colón gane, pretendo que sea un equipo inteligente y que sea maduro para sobrellevar todos los escollos que vamos a tener en el camino. Será un torneo difícil, así que tenemos que estar preparados para enfrentarnos a muchas cosas y fortalecernos la cabeza", aseveró.

Consultado por la zona que le tocó a Colón, Delfino sostuvo: "Yo no creo que haya diferencias en cuanto a una zona u otra. Si vos tenés un objetivo final, un desafío final, no creo que defina mucho. Son duros todos, muchachos, le puedo asegurar que son duros todos. Así que alternaremos buenos y algunos no tantos los momentos. Pero tenemos que estar preparados para llegar al final en diciembre de la mejor manera".

"El Nacional no te asegura nada con la erogación económica o con muchas otras cosas. Hay equipos que han llegado por un grupo fuerte, hay equipos que han llegado por jugar bien. Tienen muchas cosas, influyen muchas cosas en este torneo. Lo importante es ser cabeza dura en lo que nosotros queremos y no desviarnos del rumbo", tiró.