Neris, expectante por ir a Peñarol: "No quiero quedarme tres años en el banco sin jugar"

Llegó a comienzos de año desde River de Uruguay con buenos pergaminos que no pudo ratificar en Argentina: "Empecé con Marcelo Saralegui. Me tocó jugar los primeros tres partidos y luego al técnico lo cesan. Llegó Pipo (Gorosito) con otra idea y fui perdiendo cancha. Me tocó entrar poco, pero tampoco lo hice bien. Es un fútbol diferente, más rápido y físico. Es adaptarse nomás", apuntó en charla con Sport 890 de Uruguay.

El dato es que se conoció que Peñarol lo quiere y el atacante no lo ocultó: "Se venía trabajando con mi representante, pero se filtró todo, ya que es algo que se venía manejando con perfil bajo. Mi representante (Sebastián Taborda) me dijo que tenía la chance ahí. No venía jugando y soy hincha Peñarol y tengo muchas ganas de jugar ahí, pero estoy tranquilo en Colón. Que las cosas se den cuando sea el momento. Ahora nomás, esperando que Colón decida. Peñarol ya le mandó la propuesta y esperamos que Colón responda por si o por no".

José Neris.jpg Ante la falta de chances, José Neris busca dejar Colón para irse a Peñarol. UNO Santa Fe / José Busiemi

"No estoy presionando ni nada. Habló sí con Pipo, con el que tengo confianza. Le quiero preguntar si me va a tener en cuenta. Si me preguntan, yo quiero ir a Peñarol. No tengo nada que ocultar y siento que le puedo darle una mano en el puesto que quieran", agregó.

Asimismo, José Neris fue sincero: "Acá en Colón firmé por tres años. Hablamos con mi representante y no quiero quedarme tres años en el banco sin jugar. Tengo 23 años y quizás me venga bien salir al menos un año en busca de continuidad".

Luego se le consultó sobre la presión que puede sentir jugar a cancha en llena, por lo que lleva Peñarol y no dudó: " Acá en Colón meten entre 30.000 y 35.000 personas por partido y la gente es muy apasionada, por lo que no creo que tenga problemas de jugar a canchallena". En el final, confió: "Estamos esperando con muchas ansias y ojalá se dé, pero si no, me quedará a pelear en Colón".