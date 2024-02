A Colón le faltó contundencia en ataque y dejó pasar una gran chance ante Atlanta en Villa Crespo

Respondió a los 8' Atlanta, en las espaldas de Facundo Castet, pero el centro de Ivo Costantino fue al primer palo y muy débil, con lo cual despejó sin problemas Hernán López, en el rebote Pablo Rosales sacó un derechazo que se fue cerca del primer palo del arco defendido por Manuel Vicentini.

En tanto que a los 15' la volvió a tener Colón, con una nueva pelota que luchó Toledo, llegó el centro desde la derecha, e Ignacio Lago la recibió por el segundo palo pero con todo el arco a su disposición definió muy desviado. El equipo de Iván Delfino apostaba a la misma receta y era más que Atlanta en los primeros instantes del partido en Villa Crespo.

Reaccionó el Bohemio nuevamente por la izquierda de la defensa de Colón, Costantino apareció sin marca, mandó el centro pero apareció justo Castet para cerrar. El partido se jugaba con mucha pierna fuerte, a Colón le costaba encontrar la pelota, no tenía ideas y el Bohemio ejercía una presión constante contra Sebastián Prediger, a quien no dejaba recibir con tranquilidad.

El partido cayó en un pozo, a Colón le costó mucho tomar la pelota, reinaron las imprecisiones, la pierna fuerte, y en ese contexto todo se hizo muy confuso. Atlanta, por su parte, no tenía demasiadas ideas para llegar hasta el arco de Vicentini. Sin embargo, tras una mala salida del fondo, la tuvo el Sabalero con un remate de Lago, tras una asistencia de Toledo, pero la pelota terminó en las manos del arquero local. Luego, la tuvo Jourdan con un remate que también fue mansita donde estaba Galván.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FColonOficial%2Fstatus%2F1756799473928282494&partner=&hide_thread=false Termino el partido en el León Kolbowski. El sabalero y el bohemio no se sacaron ventajas.



Atlanta 0 - 0 Colón.#SomosFamilia#DaleColón pic.twitter.com/ug5sMogpkT — Club Atlético Colón (@ColonOficial) February 11, 2024

Para el complemento, Delfino movió el banco y mandó a la cancha a Axel Rodríguez por un inexpresivo Guille, quien entró encendido pero le costó luego progresar en el campo de juego. Ambos equipos se animaron a jugar un poco más, y en ese contexto llegó la primera para el Sabalero a los 8', cuando tardó demasiado Lago en definir, y su remate fue bloqueado por un defensor del Bohemio.

Y llegó la más clara para el Bohemio, tras un tiro de esquina desde la izquierda, Vicentini salió muy mal, Gissi apareció por el segundo palo, remató y la pelota fue sacada en la línea por Javier Toledo. En la respuesta, Colón también tuvo otra clara, con un centro de Talpone

Hasta que a los 18' llegó una clarísima para Colón. Prediger se la cedió a Lagos, quien habilitó a Axel Rodríguez. El exjugador de Patronato sacó un zurdazo potente que Galván sacó por arriba. Fue la más clara del equipo de Iván Delfino en todo el partido. En la siguiente, a los 21, increíblemente se lo perdió Erik Bodencer por el segundo palo, solo ante un Vicentini que estaba vencido.

Colón se fue pinchando con el correr de los minutos, Delfino movió el banco de los relevos buscando respuestas en las piernas más frescas, pero Atlanta que empezó a mirar con más entusiasmo el arco rival estaba sólido y sin dar facilidades en defensa.

De a poco Colón se fue apagando, ya no tuvo fresco en ofensiva, los cambios que metió Delfino no dieron los réditos esperados, y de a poco ambos se empezaron a enamorar del empate sin goles, que les sirve para quedar con cuatro unidades, a dos del líder Defensores de Belgrano.

Colón sigue siendo un equipo en construcción, que por ahora comenzó el certamen con la media inglesa, y deberá ganarle a Almirante Brown en la próxima fecha ante Almirante Brown, para mantenerse bien arriba en la Zona B de la Primera Nacional, y confirmar de esta manera su candidatura al ascenso.

Síntesis

Atlanta: 1-Bruno Galván; 4-Pablo Rosales, 2-Dylan Gissi, 6-Fernando Evangelista y 3-Tomás Silva; 5-Leandro Requena, 8-Maximiliano González, 10-Alejo Dramisino y 11-Carlo Lattanzio; 7-Ivo Costantino y 9-Joaquín Susvielles. DT: Mario Sciaqua

Colón: 1-Manuel Vicentini; 4-Julián Navas, 6-Hernán Lópes, 2-Paolo Goltz y 3-Facundo Castet; 5-Sebastián Prediger y 7-Nicolás Talpone; 8-Federico Jourdan, 10-Braian Guille e 11-Ignacio Lago; y 9-Javier Toledo. DT: Iván Delfino.

Goles: No hubo.

Cambios: PT 5' Lucas Picech x Navas (C); ST 0' Axel Rodríguez x Guille (C); 18' Erik Bodencer x Lattanzio (A) y Lucas Ríos x Costantino (A); 24' Leonardo Marinucci x M. González (A); 25' Alex Aranda x Jourdan (C) y Nicolás Leguizamón x Toledo (C); 33' Federico Bisanz x Susvielles (A), Román Herrera x Rosales (A) y Cristian Vega x Prediger (C).

Amonestados: Silva, González (A);

Estadio: Don León Kolbowski.

Árbitro: Pablo Giménez.

Estadio: León Kolbowski.

Árbitro: Pablo Giménez.