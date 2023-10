El uno por uno de Colón en el Clásico Santafesino

Colón no pudo cortar la racha adversa ante Unión en el historial del Clásico Santafesino y sumó un punto en la lucha por la permanencia que está picante

Colón no pudo cortar la racha en el historial general ante Unión en el Clásico Santafesino.

-Ignacio Chicco (7): la figura de Colón; en el primer tiempo le tapó un mano a mano a Morales y posteriormente a puro reflejo contuvo un cabezazo del exdelantero de Boca. Cuando lo llamaron a intervenir lo hizo con solidez y aplomo.

-Alberto Espínola (5): debió salir lesionado en el primer tiempo; hasta allí había jugado un partido discreto; mejor en ataque que en defensa. Probó en el inicio con un disparo de media distancia.

-Facundo Garcés (6): fue el defensor más firme de Colón, un par de cruces en los que se impuso en el mano a mano, jugando con seriedad.

-Paolo Goltz (5): en la primera etapa salió un par de veces a destiempo y no quedó bien parado; mejoró en el complemento para brindar mayor seguridad.

-Emmanuel Mas (5): pasó poco al ataque y cuando lo hizo no estuvo preciso en la marca; no tuvo demasiadas complicaciones redondeando un partido discreto.

-Tomás Galván (5): fue uno de los que más luchó, generando varias infracciones y cuando no pudo desequilibrar al menos mostró compromiso. En el primer tiempo cabeceó desviado un centro desde la derecha.

-Fabio Álvarez (4): nunca hizo pesar su buen manejo del balón, estuvo impreciso con la pelota en los pies y no le dio buen destino, terminó pasando desapercibido.

-Ángel Cardozo Lucena (4): al igual que Álvarez, no pudo prevalecer en la zona media, encima pidió el cambio ya que salió lesionado. Un rendimiento, que permite dudar si continuará como titular.

-Damián Batallini (4): dio la sensación de no estar en su plenitud física, le costó arrancar y encarar en ataque, pareció jugar condicionado y no pudo imponerse en el mano a mano.

-Rubén Botta (3): muy mal partido, se equivocó siempre con la pelota en los pies y desperdició un tiro libre rematando con displicencia. Se esperaba mucho más de él, pero careció de rebeldía para hacerse cargo del equipo.

-Ramón Ábila (6): sin tener chances de gol era el delantero que más había insinuado; inexplicable la decisión de Gorosito de sacarlo. Se lo había observado activo en la primera etapa, complicando a los defensores rivales.

-Eric Meza (4): venía de marcar un golazo con Argentinos, pero en este partido se equivocó casi siempre cuando debió pasar al ataque. Perdió algunas pelotas cuando quiso progresar por su sector.

-Jorge Benítez (4): terminó chocando siempre con los defensores rivales si bien generó algunas faltas le costó llevar peligro al arco rival. No le quedó ningunca como para definir.

-Stefano Moreyra (6): entró bien, demostrando que debe ser titular; algunas buenas recuperaciones del balón demostrando mucha actitud y buena ubicación.

-Santiago Pierotti (4): no aportó en ataque al no tener espacios para correr no logró prevalecer en los metros finales. Era un partido para que demostrara sus condiciones.

-Javier Toledo (-): pocos minutos en cancha luchó más de lo que jugó y su fuerte que es el juego aéreo no lo pudo aprovechar.