Guille, una solución para Delfino en Colón: "Será un partido duro ante Brown (A)"

"Me sentí muy bien en estos dos partidos, por estoy contento y con muchas ganas", apuntó en la previa el jugador en una entrevista con LT10 (AM 1020).

Braian Guille, una solución para Iván Delfino en Colón

"Trato de adaptarme, pero me encanta jugar con un nueve. Me gusta asistir, levantar la cabeza, sacarme a un jugador de encima y asistirlo. Lo hice mucho tiempo en inferiores, pero no ya en Primera. Me gusta eso de luchar contra los centrales. Estoy contento con esta posición", agregó el futbolista.

Braian Guille 2.jpg Braian Guille palpitó el partido entre Brown (A) y Colón. Prensa Colón

Posteriormente, analizó el cotejo ante Brown (A): "Tiene una cancha chica, pero un piso hermoso. Es una cancha divina. Cuando estaba ahí ya era muy linda, pero muy chiquita, nada que ver a la de Colón. Es un club muy ordenado y prolijo. Estuve seis meses y dejamos afuera a Independiente en Copa Argentina. Será un partido duro, ya que los equipos de Pablo Vicó son competitivos. Si podemos romper líneas como lo venimos haciendo va a ser un lindo partido".

"Uno trata de generar conexiones con tus compañeros, cuanto más hayas más fluido será todo. Hay que darle opciones de pases a los compañeros y hay mucha actitud para jugar. Eso es fundamental, tener jugadores de la jerarquía es muy lindo, porque te dan la pelota muy clara y eso favorece a mi juego", resaltó.

Y cerró: "Me encanta tener la pelota. A veces me dicen que el técnico me pide que la suelte pero no lo escucho (risas). Me gusta mucho gambetear, tirar caños y tener la pelota. Pero trato de hacer lo correcto y lo mejor, lo que me salga en el momento. No me molesta que me digan que soy morfón, es mi juego y no lo voy a cambiar".