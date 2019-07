Colón no se baja de la pelea por Alexis Martín Arias

Colón precisa con urgencia un arquero luego de que Leonardo Burián decidió no continuar. En el plantel hay dos arqueros jóvenes que aún no debutaron como Ignacio Chicco y Joaquín Haas.

De allí la necesidad que tiene Pablo Lavallén de sumar un golero con experiencia y rodaje. Trascendieron varios nombres, pero la prioridad siempre fue Alexis Martín Arias.

El arquero de 26 años pertenece a Gimnasia de La Plata y la cláusula de salida es de 2.500.000 dólares. Y tiene un año más de contrato. No obstante el arquero ya habló con los directivos y le pidió ser transferido.

Te puede interesar Se terminaron las vacaciones para el plantel sabalero

A partir de esa decisión es que José Vignatti aceleró las negociaciones y ofreció comprar parte del pase y un contrato muy superior para Arias de lo que percibe en el Lobo.

Sin embargo, el principal obstáculo para el Sabalero radica en una propuesta que tendría el futbolista por parte de un equipo de la segunda división del fútbol italiano.

Incluso se menciona que a Gimnasia le quedarían 1.500.000 euros limpios, cifra obviamente a la que Colón no puede alcanzar. Pero hasta tanto eso no se cristalice, la directiva rojinegra persiste en su intento de abrochar la llegada de Arias, sabiendo que no es para nada sencillo. Y es por eso que en las últimas horas se reactivaron los contactos entre las partes.

Te puede interesar Lavallén pidió que se quede y le darán el gusto

Por ello es que se analiza la chance de Carlos Lampe quien fue ofrecido la semana pasada y cuenta con el visto bueno de Pablo Lavallén. El propio arquero que está en Brasil con el seleccionado boliviano admitió contactos con los directivos sabaleros aunque dijo que no hay nada concreto.

De todos modos, la realidad indica que si Colón no logra sumar a Arias entonces sí, la chance de Lampe cobraría fuerza y contaría con muchas chances de venir a Santa Fe luego de la Copa América.