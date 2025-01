Colón oficializó los detalles de la venta de Leonel Picco a Platense

En Colón fue un miércoles movido. No solo por la continuidad del trabajo de pretemporada en el predio, sino por las noticias institucionales con las firmas de los primeros contratos de varios juveniles, el pedido en AFA por el trofeo de 1950 y detalles de la venta de Leonel Picco a Platense .

Lo hizo a través de un comunicado en redes sociales: "El Club Atlético Colón informa que se ha concretado la cesión definitiva del jugador Leonel Picco al Club Atlético Platense. La operatoria implicó la compra por parte de nuestra institución del 50% de los derechos económicos en posesión de Arsenal de Sarandí y la cesión del 70% de su ficha al Club Atlético Platense, conservándose el 30% de los derechos económicos del jugador. El jugador se encontraba en su último año de contrato con nuestra institución".

Más precisiones del negocio de Colón por Picco

Lo que la institución evitó fue revelar los montos. Por lo que pudo saber unosantafe, se concretó en 600.000 dólares y habría entrado en la negociación el arquero Facundo Masuero que estaba en Arsenal y ya pasó a Defensa y Justicia.

Si bien no recupera la inversión inicial –fue de 900.000 dólares–, alcanza un negocio importante por ser un jugador que no contaba para la Primera Nacional por relevancia y necesidad económica. En su etapa en Santa Fe no anduvo, por lo que fue cedido al Calamar, donde explotó y llamó la atención de varios equipos de Primera y el exterior.

Atendiendo a su potencial, el elenco de Vicente López hizo un importante esfuerzo para adquirirlo. Le vino como anillo al dedo, que se queda con una tajada en caso de una futura trasferencia.