Colón, pendiente de los lesionados para el choque ante All Boys

Desde este lunes por la tarde el plantel se enfoca en el partido ante All Boys, con la certeza de que deberá ganar para avanzar a los cuartos de final, ya que la ventaja deportiva requiere no solo localía para el rival, sino la chance de clasificarse hasta con el empate.

Manuel Vicentini.jpg Prensa Colón

El resto de los cruces de la primera fase del Reducido, tomando como referencia que a la final la disputarán San Martín de Tucumán y Aldosivi por el primer ascenso, quedaron de la siguiente manera: Deportivo Madryn vs. San Miguel, Nueva Chicago vs. Racing de Córdoba, Gimnasia (Mendoza) vs. Estudiantes (BA), San Telmo vs. Gimnasia (J), All Boys vs. Colón, Quilmes vs. Defensores de Belgrano y San Martín (SJ) vs. Gimnasia y Tiro (Salta).

En Colón se hace foco en los lesionados

El partido ante Deportivo Brown dejó como saldo negativo dos nuevos lesionados. Es que Fabián Henríquez fue reemplazado en el primer tiempo, por un fuerte dolor en el tendón de su tobillo derecho, a lo que se le sumó una contractura. En las próximas horas será evaluado para determinar el grado de su lesión.

Fabián Henríquez 1.jpg Prensa Colón

Lo mismo ocurrió con el arquero Manuel Vicentini, a quien se le realizó un estudio en el hombro, y se le hará uno nuevo para saber la magnitud de la lesión. Este lunes habrá certezas sobre si podrá o no estar disponible ante All Boys.

En tanto que también terminó contracturado Hernán Lópes, y habrá especial atención en su recuperación, al igual que Alan Forneris, quien salió con un importante calambre.

En contrapartida, se analizará las evoluciones físicas de Facundo Castet, severo esguince de tobillo, y Nicolás Fernández, desgarro, para determinar si podrán o no ser tenidos en cuenta para el choque ante All Boys.