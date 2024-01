Pierotti, sobre el supuesto interés de Palermo de Italia: "Hay algo"

"Estoy tranquilo, tengo contrato con el club. No podemos hacer nada con lo que pasó, sí podemos hacer algo de acá para adelante. La idea del técnico es afrontar lo que viene de la mejor manera para volver a poner a Colón en Primera", explicó a la salida del predio 4 de Junio, pese a que se había comunicado que no habría atención a la prensa.

Gentilmente, el jugador frenó para dar algunas consideraciones, entre ellas, el supuesto interés que habría por sumarlo de Palermo de Italia. "Hay algo. Están negociando mi representante y el club, pero yo estoy enfocado acá y tranquilo. En estas situaciones se vive de todo un poco, pero hay que estar tranquilo".

Mientras que luego fue sincero: "No me enloquece salir de Colón. Me llegó el rumor pero estoy tranquilo, no me quiero ilusionar mucho. Si se tiene que dar, se va a dar, y que sea lo mejor para las dos partes".