¿Rosario Central y un último intento por Wanchope Ábila?

Como era de esperarse, el rumor rápidamente hizo ruido en Santa Fe, ya que se trata de un jugador Top del plantel sabalero, pero que no está hoy entre las primeras opciones del DT Néstor Gorosito. Quizás ahí radica esta alternativa, aunque ya se sabía que asomaba como muy complicada. Sobre todo con tan poco margen para negociar.

Colón decidió no transferir jugadores a rivales directos en la lucha por la permanencia, que no es el caso del Canalla, pero se trata en este caso de un peso pesado por jerarquía y salario. Su presente no es el más rendidor, pero Pipo igual lo tiene en consideración.

Wanchope Ábila.jpg En Rosario trascendió que Central habría hecho gestiones por Ramón Ábila de Colón. Télam

Por su idea de juego, el que encaja más ahora es Jorge Benítez, pero Wanchope es una carta de gol para cuando haya que variar, tal como sucedió ante Talleres por Copa Argentina, entrando en el segundo tiempo para hacer un doble 9 con Javier Toledo.

Tiene contrato con el elenco santafesino hasta diciembre de 2024, por lo que sería, en caso de ser algo concreto, más un deseo que una realidad. Colón a esta altura tiene resuelto su plantel y no lo largaría. Menos a préstamo. Cualquier cosa puede pasar, pero es una operación casi inviable para Central.