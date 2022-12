"Nadie se comunicó conmigo, más que para demostrar interés, pero después nadie más me habló", enfatizó. La cosa no quedó ahí, porque luego admitió que lo llamaron "una sola vez", pero que no existió ningún ofrecimiento concreto.

• LEER MÁS: De los 11 titulares que ganaron la final, solo queda 1

Lo más concreto es que, por estas cosas, habría decidido no contemplar la chance de venir a Santa Fe. Las primeras informaciones eran que todo se había "cocinado" en Qatar con la presencia del presidente José Vignatti viendo el Mundial. Incluso tuvo contacto con el padre del jugador, Claudio Tapia, con el que habló por el tema Ramón Ábila.

Iván tapia.jpg Iván Tapia descartó jugar en Colón y San Lorenzo ahora lo busca.

Sin embargo, habrían sido palabras que se las llevó el viento y el mediocampista se plantó. Es así como aprovecharía la situación San Lorenzo, que en las últimas horas habría hecho sondeos por pedido del DT Rubén Insúa.

• LEER MÁS: Qué cláusula se activó para la salida de Bernardi de Colón

Medios partidarios del Ciclón exponen que es una de las prioridades, ya que quedará libre y la idea es que no haya que pagar por su pase. Inicialmente, solo se aspiraría a un préstamo. Que un grande esté en la escena siempre tienta a los jugadores. Ni hablar si están en equipos que vienen peleando por la permanencia.

• LEER MÁS: Trato hecho: Colón cerró la continuidad de Paolo Goltz

No sería el único interesado en Iván Tapia, que habría descartado a Colón que, cuando de negociaciones se trata, cualquier cosa puede pasar en un mercado difícil.