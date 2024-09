Colón se enfoca ahora en el partido límite ante Defensores de Belgrano mientras espera DT

Sabella no volvió a entrenar en Colón y crece la incertidumbre sobre su continuidad

Todavía necesita mejorar en el rendimiento, ya que mostró muy poco, pero le alcanzó para destrabar el cotejo en el final. Son tres puntos claves para levantar la moral y encarar lo que viene, que será recibir el sábado a Defensores de Belgrano, rival directo, con todo lo que eso significa.

• LEER MÁS: Minella: "Demostraron que podemos recuperar el Colón que todos queremos"

Vuelta al trabajo en Colón, que espera técnico

El plantel encara una nueva semana a la espera del nuevo entrenador, algo que ya adelantó el presidente Víctor Godano. Se daría a la par de la llegada de Iván Moreno y Fabianesi, ya confirmado como director deportivo. Todas las fichas son para Diego Osella por más que los protagonistan no lo revelaran. La dirigencia ya le había hecho saber a Martín Minella que era solo un interinato.

• LEER MÁS: Toledo cree que Colón "se sacó un peso de encima"

En lo deportivo, el encuentro ante el Tricolor no dejó lesionados, siendo un aliciente después de las constantes bajas. No podrá regresar Ezequiel Herrera, a quien finalmente le dieron dos fechas de suspensión por su expulsión ante Brown de Adrogué. Por otro lado, siguen recuperándose de los desgarros José Neris, Sebastián Prediger y Andrew Teuten; a la vez que Alexis Sabella ya no volvería. Federico Jourdan todavía sigue con cuatro amonestaciones.

ColónSF-Entrenamiento.jpg Colón ya piensa en Defensores de Belgrano. Prensa Colón

Serán días muy cargados de expectativas y novedades con lo del técnico, que ya estaría al frente del cotejo ante el Dragón del sábabo que viene en el Brigadier López.