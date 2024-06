Colón se frota las manos ante el interés de Panathinaikos por Leonel Picco

Colón preguntó condiciones por un extremo picante de Chaco For Ever

A diferencia de los rumores que lo ponía en el radar de Boca, Belgrano y San Lorenzo, que sea un club europeo genera otra expectativa. Sobre todo por el dinero que podría haber a cambio. Por ahora no existe una oferta formal, pero sí consultas a su representación.

Colón se frota las manos ante los sondeos por Leonel Picco

Si bien se debe a Platense, lo que llama la atención de Colón es que posee el 50% del pase y de los derechos federativos y económicos (la otra mitad es de Arsenal). Aunque cabe mencionar que, si Panathinaikos lo quiere, tendrá que resarcir al Calamar, con el que tiene contrato hasta diciembre y no existe cláusula de repesca.

Un Leonel Picco que se destaca luego de no hacerlo en Santa Fe, donde no pudo encontrar su mejor versión y, como no iba a ser prioridad para Néstor Gorosito, decidió marcharse a Vicente López. Además, tenía temas personales que no le permitían enfocarse de lleno.

Leonel Picco.jpg Panathinaikos tendría en la mira a Leonel Picco, a préstamo en Platense y cuyo 50% del pase es de Colón.

En Platense encontró su zona de confort y por eso no sorprende que aparezcan interesados. Por ahora no se sabe en cuánto podría darse una operación por venta. Una cesión no, porque no le convendría sobre todo al Calamar. Mientras tanto, en Colón se ponen alertas.