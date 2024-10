Colón se frota las manos: "Haremos el intento para comprar a Picco"

Pero todo quedó en la nada, ya que no había cláusula de repesca y, encima, había que resarcir al Calamar, donde está a préstamo hasta fin de año. Aunque si hubo una lluvia de sondeos, no sería extraño que en diciembre aparezca algo concreto, por lo que la dirigencia de Platense estaría analizando asegurárselo para luego negociar.

• LEER MÁS: Hacerse fuerte otra vez en el Brigadier López, clave para Colón en la recta final

El tema es que no hay una opción de compra, por lo que deberá sentarse a charla con Colón para ver si hay interés en vender y, sobre todo, el monto. Esto sin conocerse todavía el futuro sabalero, que busca volver a Primera. Claramente Picco también está pendiente de esto, ya que su prioridad es quedarse en la elite.

• LEER MÁS: El DT de Colón descartó cuidar jugadores en capilla

Colón, alerta a una posible oferta de Platense por Picco

En este sentido, el presidente del elenco de Vicente López, Sebastián Ordóñez, admitió en las últimas horas el deseo: "Picco siempre me dice «comprame». Le respondí que lo queremos hacer. Haremos el intento, pero no podemos negar la difícil situación financiera del club. Se vive al día y cumple con las obligaciones, pero no hay una caja rica para comprar así nomás. Lo que compramos es por locuras (risas) y haciendo buenos vínculos con los clubes para conseguir cuotas. Así lo llevamos adelante".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/retornocalamar/status/1848844154970792127&partner=&hide_thread=false "PICCO ME DICE 'SEBA CÓMPRAME"



"LE DIGO 'LEO VOS SABES QUE TE QUIERO COMPRAR Y EL INTENTO LO VAMOS A HACER"



Sebastián Ordóñez, presidente de Platense, sobre la posibilidad de COMPRAR a LEONEL PICCO.#VamosCalamares https://t.co/XDkEdP7hNB pic.twitter.com/vdSZZYXMas — elretornocalamar (@retornocalamar) October 22, 2024

Vale aclarar que la otra mitad de la ficha del mediocampista central es de Arsenal, que milita también en el ascenso y espera también con los brazos abiertos un dinero, pero el que define es Colón por tener los derechos económicos.