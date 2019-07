Colón fue más y justificó el triunfo ante Argentino de San Carlos por los octavos de final de la Copa Santa Fe. La Reserva sabalera, reforzada con algunos jugadores que ya debutaron en Primera División superaron al Tino y de esta manera accedieron a los cuartos de final. Y ahora enfrentarán a Unión de Sunchales.

Durante el primer tiempo insinuó mucho más Colón, sobre todo después de los 20' en donde comenzó a imponer condiciones y a generar algunas chances de gol. Siempre se mostró más peligroso el elenco conducido por Pablo Bonaveri.

La primera aproximación llegó a los 22' con un centro cruzado de Brian Farioli que conectó en el segundo palo Juan Cruz Zurbriggen pero su remate se fue por encima del travesaño. Y a los 28' Farioli ejecutó un tiro libre al primero palo y de arremetida Facundo Garcés conectó de derecha pero el balón se fue desviado.

Aunque la más clara llegaría a los 38' cuando un pelotazo largo de Zurbriggen encontró a Tomás Sandoval, pero el 9 a la carrera remató por encima del horizontal. Llegó exigido y no pudo conectar bien.

Argentino de San Carlos no inquietó al Sabalero, se dedicó a contener, a tratar de reducir espacios de mitad de cancha hacia atrás, pero careció de ingenio en ataque y no dispuso de chances como para inquietar a Joaquín Haas.

Todo lo que insinuó Colón en la primera etapa, lo pudo concretar en el inicio del segundo tiempo cuando a los 8' una buena trepada por derecha del lateral Erik Meza terminó con el gol de cabeza de Sandoval.

La inició Mateo Hernández quien cedió para Eric Meza y la lateral derecho envió un centro perfecto al primera palo, para que el goleador rojinegro se anticipara a todos y venciera al arquero Leiva.

Luego de ese gol, Argentino intentó salir a buscar el empate pero no tenía la suficiente claridad como para inquietar al fondo sabalero. Y el equipo visitante apostaba por la contra aunque sin tanta eficacia.

Pudo aumentar el resultado en el final del cotejo, pero el arquero Leiva se erigió en figura, primero tapándole un cabezazo a Sandoval que tenía destino de red a los 41' y a los 44' un remate del 9 encontró nuevamente bien plantado al arquero sancarlino.

Fue absolutamente merecido el triunfo del Rojinegro, que a lo largo de los 90' fue superior a un conjunto voluntarioso, bien ordenado que entregó todo y que lo fue a buscar pero no le alcanzó.

Tuvo más argumentos futbolísticos Colón sobre todo de mitad de cancha hacia adelante como para marcar la diferencia y acceder a los cuartos de final. En esa instancia se medirá con Unión de Sunchales.

Síntesis

Argentino San Carlos: 1-Luis Leiva; 4-Matías Chavarini, 2-Iván Salzmann, 6-Pablo Bernia, 3-Arturo Iturraspe; 7-Franco Martínez, 5-Gabriel Schwin, 8-Lucas Canavese, 11-Rodrigo Nuñez; 10-Nicolás Canalis y 9-Claudio Cenci. DT: Raúl Ferrero.

Colón: 1-Joaquín Haaas; 4-Erik Meza, 2-Facundo Garcés, 6-Bruno Espíndola, 3-Franco Quiroz; 7-Mateo Hernández, 5-Tomás Moschión, 8-Santiago Pierotti, 10-Brian Farioli; 11-Juan Cruz Zurbriggen y 9-Tomás Sandoval.

Goles: ST 8' Tomás Sandoval (C).

Cambios: 13' Joaquín Latuff x Canalis (A), 24' Facundo Taborda x Hernández (C), 33' Wilson Ruiz Díaz x Zurbriggen (C), 35' Franco Rolón x Schwin (A), 36' Uriel Baéz x Pierotti (C)

Amonestados: Bernia y Canaveri (A), Moschión, Pierotti y Sandoval (C).

Árbitro: Andrés Gariano.

Estadio: 12 de Enero