Colón, con un retorno y tres grandes incógnitas para viajar a Chaco

Colón ya se comienza a enfocar en Chaco For Ever, a quien visitará el sábado. Habrá un retorno, mientras que hay tres jugadores entre algodones.

Esta diferencia con la punta podría estirarse a cuatro puntos si es que San Telmo se lleva la victoria este lunes, cuando desde las 21.10 cierre la fecha frente a Atlanta, en Villa Crespo.

Ezequiel Herrera.jpg UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón, más allá que se arrimó a la punta de la Zona B, sabe que para pelear por el primer lugar no tiene margen de error, y con esa certeza encarará el partido como visitante ante Chaco For Ever, mientras que en las tres últimas jornadas recibirá a dos rivales directos como San Telmo y Deportivo Madryn, y visitará en la anteúltima a Atlético de Rafaela, que se jugará gran parte de su permanencia en la categoría.

Colón, con la mira en Chaco con dudas y certezas

Alan Forneris volvió a ser titular de la mano de Diego Osella, y cumplió una muy buena tarea. Sin embargo, fue reemplazado con evidentes signos de una molestia física, y por lo que se pudo saber solo se trató de una fatiga muscular, con lo cual no tendría inconvenientes en ser considerado ante Chaco For Ever.

En tanto que Osella analizará la evolución de Sebastián Prediger, el capitán de Colón que se está recuperando de un desgarro. Si está en condiciones, podría ser titular para este partido clave ante Chaco For Ever. Lo mismo ocurre con Andrew Teuten, más allá que todavía no sumó minutos en su regreso al club.

Sebastián Prediger.jpeg UNO Santa Fe | José Busiemi

Por su lado, Ezequiel Herrera cumplió con las dos fechas de suspensión tras su expulsión ante Brown de Adrogué (no jugó ante Almagro y Defensores de Belgrano), y tendría muchas chances de meterse entre los 11 en lugar de Thiago Yossen.