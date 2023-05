Debió salir en el partido ante Defensa y Justicia por un problema en uno de sus pies. No se trataría de algo muy importante, pero será clave ver cómo reacciona en estos días. Por ahora, es una incógnita. Está claro que Pipo no lo pondrá si ve que no está óptimo. En seguimiento.

Mientras que el uruguayo José Neris quedó fuera de los últimos concentrados por una contractura. Si bien es cierto que hoy no es titular, está dentro de las opciones a Ramón Ábila y Santiago Pierotti. Por ahora, no pudo demostrar el crédito inicial, tras arriba como uno de los artilleros del vecino país. Lógico que afronta todo complicada adaptación, pero no pudo aprovechar hasta el momento sus chances.

Paolo Goltz.jpg Paolo Goltz tiene una molestia en uno de sus pies y es foco de atención en Colón pensando en Banfield. Prensa Colón

En tanto lo de Jorge Benítez es un día a día, ya que persiste su dolencia en la rodilla, que hace semanas lo tiene prácticamente fuera de acción. Era titular para Gorosito y esto claramente le restó puntos. Ni hablar con la explosión de Pierotti. De todas maneras, tenerlo sería un aliciente, porque a Colón tampoco le sobra demasiado.

Este es el escenario de la vuelta al trabajo, con la misión de encontrar una rápida recuperación y volver a hacer del Brigadier López una fortaleza. Llegará un golpeado Banfield, que necesita los puntos como el agua, por lo que será una exigente medida, aunque también, una chance inmejorable para ganar.