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Colón buscará aprovechar el envión ante Chaco For Ever para prenderse bien arriba

Colón enfrenta este sábado desde las 16 a Chaco For Ever en Resistencia, en el partido pendiente de la cuarta fecha. El Sabalero buscará acercarse al líder Deportivo Morón.

Ovación

Por Ovación

20 de junio 2026 · 09:21hs
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Colón buscará aprovechar el envión ante Chaco For Ever para prenderse bien arriba

Prensa Colón

Colón afrontará este sábado un compromiso clave para sus aspiraciones en la Primera Nacional. Desde las 16 visitará a Chaco For Ever en el estadio Juan Alberto García, en el encuentro pendiente de la cuarta fecha de la Zona A, que marcará además el cierre de la primera rueda del campeonato para el conjunto santafesino.

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Con arbitraje de Yamil Possi y transmisión de AFA Play, el equipo de Ezequiel Medrán intentará aprovechar el envión anímico que significó la goleada por 3-0 frente a Defensores de Belgrano para seguir escalando posiciones y acercarse a Deportivo Morón, líder del grupo.

Medrán toca lo justo y mantiene la base en Colón

La contundente actuación en el Bajo Núñez dejó conformidad en el cuerpo técnico, que decidió sostener prácticamente la misma formación.

La única modificación obligada estará en la defensa debido a la suspensión de Pier Barrios por acumulación de tarjetas amarillas. Su lugar será ocupado por Sebastián Olmedo, quien conformará la zaga junto a Federico Rasmussen.

Más allá de algunas versiones surgidas en las últimas semanas, Olmedo es marcador central diestro, por lo que Rasmussen continuará desempeñándose como segundo zaguero.

El resto del equipo será idéntico al que viene de vencer a Defensores de Belgrano, una muestra clara de la confianza de Medrán en un funcionamiento que mostró orden, intensidad y eficacia.

Chaco For Ever, entre la urgencia y la esperanza

La realidad de Chaco For Ever es completamente diferente. El conjunto chaqueño ocupa el último puesto de la Zona A y atraviesa un momento delicado desde lo deportivo.

En medio de ese escenario, la dirigencia decidió apostar nuevamente por un viejo conocido: Daniel Cravero, el entrenador que consiguió el histórico ascenso desde el Federal A a la Primera Nacional en 2021.

Sin embargo, Cravero asumirá oficialmente recién el martes próximo, por lo que el equipo será dirigido este sábado por Santiago Ojeda, coordinador general del fútbol profesional.

Un cambio de rumbo en busca de la reacción

El Negro intentará cambiar la imagen que dejó en la derrota por 2-0 frente a Racing de Córdoba. Para ello presentará una formación con seis modificaciones. Regresan David Valdez, Ricardo Garay Lima, Brian Nievas, Brian Guerra, Andrés Lioi y Agustín Ojeda, mientras que salen Alan Luque, Lucas Pruzzo, Santiago Valenzuela, Juan Manuel Carrizo, Gonzalo Melgarejo y Mateo Díaz Chaves.

La intención del cuerpo técnico interino será presentar un equipo más agresivo, con un esquema que mutará entre un 4-3-3 para atacar y un 4-5-1 cuando deba defender.

Una prueba para medir ambiciones en Colón

El contexto marca que Colón llega como favorito por presente, rendimiento y resultados recientes. Sin embargo, la Primera Nacional suele ofrecer partidos cerrados y complejos, especialmente en condición de visitante.

El Sabalero buscará confirmar la recuperación mostrada en las últimas fechas y terminar la primera rueda metido de lleno en la pelea por los puestos de privilegio.

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Del otro lado, Chaco For Ever intentará despedir esta etapa con una alegría antes de la llegada de Cravero y comenzar a construir la reacción que necesita para escapar del fondo de la tabla.

Formaciones de Chaco For Ever y Colón

Chaco For Ever: Gastón Canuto; Lucas Mihovilcevich, David Valdez, Ricardo Garay y Mathias Silvera; Juan Cruz Cerrudo, Brian Guerra, Brian Nievas, Andrés Lioi y Agustín Ojeda; Imanol Enríquez. DT: Santiago Ojeda.

Colón: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Sebastián Olmedo, Federico Rasmussen y Leandro Allende; Federico Lértora e Ignacio Antonio; Julián Marcioni, Darío Sarmiento e Ignacio Lago; y Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.

Estadio: Juan Alberto García.

Árbitro: Yamil Possi.

Hora de inicio: 16.

Televisión: LPF.

Colón Chaco For Ever Morón
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