Colón y los ocho refuerzos del 2020 que no fueron solución

La primera de ellas fue cumplir el deseo del presidente José Vignatti de contar con Brian Fernández. Colón le compró el 80% del pase (se dice que en 750.000 dólares) y le firmó un contrato muy importante por tres años y medio. Pero también en ataque sumó a Lucas Viatri, con un vínculo oneroso por dos años y medio.

Mientras que para reforzar la defensa, apostó por el capitán de Atlético Tucumán Bruno Bianchi y por Rafael Delgado titular en Defensa y Justicia. Pero además trajo a Rafael García quien venía de ser campeón con la camiseta de Nacional de Uruguay. En consecuencia se reforzó con jugadores de buen presente y experiencia.

Y la apuesta terminó siendo el volante ofensivo Agustín Doffo quien venía de jugar en el fútbol chileno y que no significaba un gasto importante. Había tenido un comienzo promisorio en Vélez, y el entrenador le veía características diferentes a lo que tenía en el plantel.

De esos seis jugadores, tres de ellos ya no están. Y todos se fueron en medio de conflictos, Viatri se consideró despedido ya que no quiso resignar parte del contrato que había firmado. Lo mismo sucedió con Doffo, en tanto que a García no se lo dejó ingresar al entrenamiento, aduciendo una irregularidad en la visa de trabajo.

En el caso de García disputó apenas cinco partidos con la camiseta rojinegra, mientras que Viatri lo hizo en siete oportunidades y sin marcar goles. Por su parte, Doffo ni siquiera llegó a debutar. Claramente estos tres refuerzos no aportaron nada y lejos estuvieron de ser solución.

En el caso de los tres restantes, habrá que decir que Fernández por estas horas podría no seguir en Colón ante un nuevo conflicto personal. El delantero apenas jugó cinco partidos y marcó un solo gol, que por otra parte fue el descuento en la derrota ante Independiente.

Y los que tuvieron mayor continuidad fueron Rafael Delgado y Bruno Bianchi. El primero de ellos fue titular en todos los partidos y marcó un gol. Aunque sus rendimientos fueron discretos, está claro que aún debe dar más. Y Bianchi suma 10 partidos, con rendimientos dispares, con algunos buenos encuentros y otros no tanto.

Mientras que para el último mercado de pases, Colón sumó al colombiano Yeiler Góez en lo que resultó una apuesta por parte de Domínguez. Y llegó Gonzalo Piovi para tener mayores alternativas en el bloque defensivo. Dos jugadores que vinieron a completar el plantel.

En el caso de Góez lleva jugados cinco partidos con la camiseta rojinegra, pero ninguno de ellos como titular. Y Piovi disputó tres, todos como titular. Tuvo un mal debut con Independiente y luego rendimientos discretos ante Central Córdoba y Gimnasia de La Plata.

Hasta el momento, ambos refuerzos aportaron poco, más allá de tener el crédito abierto. Sobre todo en el caso de Góez quien necesita un período de adaptación. Pero lo cierto es que de los ocho refuerzos que llegaron en este 2020, apenas se pueden destacar algunos partidos de Bianchi y otros de Delgado.

Pero que claramente es muy poco a la hora de analizar la inversión que realizó la dirigencia con el rédito deportivo que obtuvo. En materia de refuerzos, Colón se equivocó mucho más de lo que acertó en función del rendimiento de estos jugadores y el balance es negativo en función del análisis pormenorizado de cada futbolista.