Colón y Osella, pendientes de la sanción que le aplicará AFA por su expulsión

El jueves saldrá el boletín del Tribunal de Disciplina de la AFA, donde Colón pondrá atención a la sanción del DT Diego Osella para ver si estara ante All Boys

Colón comienza una semana cargada de ansiedad y tensión por el cruce del octogonal ante All Boys del próximo lunes en busca de mantener la ilusión por alcanzar el segundo ascenso a Primera División. No la tendrá fácil, ya que estará obligado a ganar por no tener ventaja deportiva.