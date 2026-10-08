Colón ya conoce cuándo visitará a Ciudad Bolívar por la fecha 35

Colón, que se prepara jugar en Santiago del Estero, conoce ya el cronograma de la fecha 35, donde tendrá que visitar a Ciudad Bolívar

Colón transita una etapa del campeonato en la que cada partido puede modificar su panorama en la pelea por el Reducido . El equipo de Iván Delfino busca prolongar la levantada y sabe que no puede dejar pasar oportunidades en el tramo final de la fase regular de la Primera Nacional .

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El próximo desafío será este domingo, desde las 17, frente a Mitre, en Santiago del Estero, por la fecha 33 de la Zona A. La misión del Sabalero es ganar para seguir escalando posiciones y meter presión en la lucha por ingresar a los puestos de privilegio. Pero mientras Delfino termina de preparar ese partido, Colón ya recibió una confirmación importante respecto de lo que vendrá después.

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Colón ya sabe cuándo jugará contra Ciudad Bolívar

Se dio a conocer el cronograma de la fecha 35, en la que el Rojinegro deberá volver a jugar fuera de Santa Fe. Su rival será Ciudad Bolívar, el sábado 24 de octubre, desde las 21.

Colón tiene cada vez más clara la recta final.

Así, Colón ya puede empezar a proyectar una nueva salida en una parte del torneo donde los detalles adquieren cada vez mayor relevancia. El partido ante Ciudad Bolívar aparece todavía a la distancia, pero ya tiene lugar reservado dentro de la planificación del cuerpo técnico.