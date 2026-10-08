Colón transita una etapa del campeonato en la que cada partido puede modificar su panorama en la pelea por el Reducido. El equipo de Iván Delfino busca prolongar la levantada y sabe que no puede dejar pasar oportunidades en el tramo final de la fase regular de la Primera Nacional.
Colón ya conoce cuándo visitará a Ciudad Bolívar por la fecha 35
Colón, que se prepara jugar en Santiago del Estero, conoce ya el cronograma de la fecha 35, donde tendrá que visitar a Ciudad Bolívar
Por Ovación
El próximo desafío será este domingo, desde las 17, frente a Mitre, en Santiago del Estero, por la fecha 33 de la Zona A. La misión del Sabalero es ganar para seguir escalando posiciones y meter presión en la lucha por ingresar a los puestos de privilegio. Pero mientras Delfino termina de preparar ese partido, Colón ya recibió una confirmación importante respecto de lo que vendrá después.
• LEER MÁS: ¿Ventaja o presión? Colón volverá a jugar con casi todos los resultados puestos
Colón ya sabe cuándo jugará contra Ciudad Bolívar
Se dio a conocer el cronograma de la fecha 35, en la que el Rojinegro deberá volver a jugar fuera de Santa Fe. Su rival será Ciudad Bolívar, el sábado 24 de octubre, desde las 21.
Así, Colón ya puede empezar a proyectar una nueva salida en una parte del torneo donde los detalles adquieren cada vez mayor relevancia. El partido ante Ciudad Bolívar aparece todavía a la distancia, pero ya tiene lugar reservado dentro de la planificación del cuerpo técnico.