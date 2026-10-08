Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón ya conoce cuándo visitará a Ciudad Bolívar por la fecha 35

Colón, que se prepara jugar en Santiago del Estero, conoce ya el cronograma de la fecha 35, donde tendrá que visitar a Ciudad Bolívar

Ovación

Por Ovación

8 de octubre 2026 · 18:27hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Colón ya conoce cuándo visitará a Ciudad Bolívar por la fecha 35

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón transita una etapa del campeonato en la que cada partido puede modificar su panorama en la pelea por el Reducido. El equipo de Iván Delfino busca prolongar la levantada y sabe que no puede dejar pasar oportunidades en el tramo final de la fase regular de la Primera Nacional.

• LEER MÁS: El plan de Iván Delfino en Colón para buscar traerse todo ante Mitre

El próximo desafío será este domingo, desde las 17, frente a Mitre, en Santiago del Estero, por la fecha 33 de la Zona A. La misión del Sabalero es ganar para seguir escalando posiciones y meter presión en la lucha por ingresar a los puestos de privilegio. Pero mientras Delfino termina de preparar ese partido, Colón ya recibió una confirmación importante respecto de lo que vendrá después.

• LEER MÁS: ¿Ventaja o presión? Colón volverá a jugar con casi todos los resultados puestos

Colón ya sabe cuándo jugará contra Ciudad Bolívar

Se dio a conocer el cronograma de la fecha 35, en la que el Rojinegro deberá volver a jugar fuera de Santa Fe. Su rival será Ciudad Bolívar, el sábado 24 de octubre, desde las 21.

Col&oacute;n tiene cada vez m&aacute;s clara la recta final.

Colón tiene cada vez más clara la recta final.

Así, Colón ya puede empezar a proyectar una nueva salida en una parte del torneo donde los detalles adquieren cada vez mayor relevancia. El partido ante Ciudad Bolívar aparece todavía a la distancia, pero ya tiene lugar reservado dentro de la planificación del cuerpo técnico.

Colón Ciudad Bolívar Primera Nacional
Noticias relacionadas
el plan de ivan delfino en colon para buscar traerse todo ante mitre

El plan de Iván Delfino en Colón para buscar traerse todo ante Mitre

colon adelanta el viaje a santiago del estero para jugar frente a mitre

Colón adelanta el viaje a Santiago del Estero para jugar frente a Mitre

colon va por el top 4: las cuentas, los rivales y el camino que le queda hasta el final

Colón va por el Top 4: las cuentas, los rivales y el camino que le queda hasta el final

colon recupera a matias munoz y delfino prepara el equipo para visitar a mitre

Colón recupera a Matías Muñoz y Delfino prepara el equipo para visitar a Mitre

Lo último

Ataque a balazos en barrio San Lorenzo: un muerto y un herido grave tras una emboscada ejecutada por sicarios en motos

Ataque a balazos en barrio San Lorenzo: un muerto y un herido grave tras una emboscada ejecutada por sicarios en motos

Tras el impacto de los Juegos Suramericanos, bares y restaurantes piden mantener los horarios extendidos en la noche de Santa Fe

Tras el impacto de los Juegos Suramericanos, bares y restaurantes piden mantener los horarios extendidos en la noche de Santa Fe

Con el Harlem como protagonista, Santa Fe despliega una agenda de grandes eventos en toda la provincia

Con el Harlem como protagonista, Santa Fe despliega una agenda de grandes eventos en toda la provincia

Último Momento
Ataque a balazos en barrio San Lorenzo: un muerto y un herido grave tras una emboscada ejecutada por sicarios en motos

Ataque a balazos en barrio San Lorenzo: un muerto y un herido grave tras una emboscada ejecutada por sicarios en motos

Tras el impacto de los Juegos Suramericanos, bares y restaurantes piden mantener los horarios extendidos en la noche de Santa Fe

Tras el impacto de los Juegos Suramericanos, bares y restaurantes piden mantener los horarios extendidos en la noche de Santa Fe

Con el Harlem como protagonista, Santa Fe despliega una agenda de grandes eventos en toda la provincia

Con el Harlem como protagonista, Santa Fe despliega una agenda de grandes eventos en toda la provincia

Presentaron un proyecto en el Concejo de Santa Fe para frenar loteos en zonas de humedales y reservorios

Presentaron un proyecto en el Concejo de Santa Fe para frenar loteos en zonas de humedales y reservorios

Con camiseta nueva, Unión dio los citados para recibir a Defensa con una baja de peso

Con camiseta nueva, Unión dio los citados para recibir a Defensa con una baja de peso

Ovación
Colón busca el ascenso y los hinchas deberán pagar para ver el tramo decisivo

Colón busca el ascenso y los hinchas deberán pagar para ver el tramo decisivo

Colón ya conoce cuándo visitará a Ciudad Bolívar por la fecha 35

Colón ya conoce cuándo visitará a Ciudad Bolívar por la fecha 35

Colón va por el Top 4: las cuentas, los rivales y el camino que le queda hasta el final

Colón va por el Top 4: las cuentas, los rivales y el camino que le queda hasta el final

En Unión podría debutar el lateral derecho Tobías Rubio

En Unión podría debutar el lateral derecho Tobías Rubio

El momento de Giménez: busca recuperar confianza en Colón en el tramo final

El momento de Giménez: busca recuperar confianza en Colón en el tramo final

Policiales
Dramático momento en Bº Nueva Pompeya: tres policías le salvaron la vida a un bebé que no podía respirar

Dramático momento en Bº Nueva Pompeya: tres policías le salvaron la vida a un bebé que no podía respirar

Secuestraron 47 aves silvestres en un allanamiento en Arocena por la presunta comercialización ilegal de fauna protegida

Secuestraron 47 aves silvestres en un allanamiento en Arocena por la presunta comercialización ilegal de fauna protegida

Arroyo Leyes: Gendarmería aprehendió a un mendocino con un arma de guerra y 28 balas

Arroyo Leyes: Gendarmería aprehendió a un mendocino con un arma de guerra y 28 balas

Escenario
Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Pimpinela vuelve a Santa Fe con Noticias del Amor

Pimpinela vuelve a Santa Fe con "Noticias del Amor"

The King: Michael Jackson Live Experience llega a Santa Fe con un show deslumbrante

"The King: Michael Jackson Live Experience" llega a Santa Fe con un show deslumbrante

Fluya: la primera Feria del Libro Usado y Antiguo de Santa Fe

"Fluya": la primera Feria del Libro Usado y Antiguo de Santa Fe

28° Encuentro Multimarcas: clásicos, motos y colectivos históricos se exhibirán en la Basílica de Guadalupe

28° Encuentro Multimarcas: clásicos, motos y colectivos históricos se exhibirán en la Basílica de Guadalupe