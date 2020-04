¿Cómo es la situación salarial del plantel de Colón?

El plantel de Colón, al igual que el resto de los del fútbol argentino, se encuentran expectantes en relación a lo que se terminará decidiendo en relación los salarios, debido a que hay una iniciativa a nivel mundial que los mismos se puedan reducir, más allá que los dirigentes esperan una resolución de Futbolistas Argentinos Agremiados y Superliga.

Los jugadores y los dirigentes fueron sentando su postura al respecto de lo que se decidirá en este sentido, donde se los pudo escuchar por parte del plantel a Marcelo Estigarribia, Matías Fritzler y Luis Miguel Rodrígues, tres de los máximos referentes, mientras que también el que se expidió al respecto fue el presidente José Vignatti.

El primero en levantar la voz fue Fritzler, quien disparó: "Me parece espantoso que sean temas opinables públicamente. Si fuera un jugador que debo resignar una parte del dinero, me parece, que no lo diría. Sentís que lo tenés que hacer, pero es algo individual, porque es tu contrato y tu carrera".

Mientras que el Pulga, admitió: "Estamos hablando sobre esa situación, salió a hablar el Turco Marchi, vi que Messi, que Ronaldo y otros jugadores de elite donaron parte de su sueldo, pero son jugadores que tiene para gastar ellos, su familia, sus nietos. No viven solo del sueldo, sino que cobran más de sponsors que por sus contratos. Si le decís acá a un jugador de Aldosivi que done el 50% de su sueldo, que a lo mejor se compró su primer departamento en dólares, que pasó de 40 a 80 pesos en pocos meses a ver qué te va a decir".

cOLÓN FORMACIÓN.jpg Al plantel de Colón le pagaron una parte pero le deben casi el 50% del mes en curso.

Estigarribia, sobre este aspecto, le dijo a UNO Santa Fe: "La verdad que no había escuchado nada al respecto ni tampoco que se estaba analizando, ya que en estos días no consumo nada que sea deportivo. Yo creo que no es momento de hablar de sueldos ni tampoco del tema del contrato. Una vez que finalice esta pandemia que afecta al mundo, si los dirigentes desean hablar con nosotros, nos sentaremos a dialogar sin inconvenientes, siempre estamos abiertos a escuchar sus opiniones. Y si ellos ven la posibilidad y creen que es necesario, no habría ningún inconveniente en eso".

Luego, reveló: "Por cómo está el mundo, hay que ser autocríticos y ponernos en el lugar de todos. El plantel cobró el salario, en algunos, un 40% o 50%. Todos debemos adecuarnos. Lo importante es la salud y después se verá cuándo vuelva el fútbol. El grupo siempre estuvo abierto a charlar, porque es cuestión de ver los pasos a seguir. Pero es importante la comunicación, porque sino sería complicado ponernos de acuerdo en el salario, por ejemplo. Prefiero en mi caso que sean honestos antes que me mientan".

Como lo manifestó Estigarribia, el plantel cobró parte del mes de febrero y marzo, y los dirigentes saldaron los contratos que están asentados en Superliga, más allá que los derechos de imagen (los mal llamados contratos en negro), todavía están sin resolver, incluso se menciona que a los jugadores que tienen contratos más importantes se les debe una importante cantidad, como ocurre con Wilson Morelo, por ejemplo, que cobra en dólares.