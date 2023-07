¿Cómo formará Colón este domingo ante Arsenal en Sarandí?

Nueva postergación: Colón y Lanús no jugarán el 2 de agosto por Copa Argentina

Por lo pronto, el Sabalero perdió a Baldomero Perlaza por una molestia muscular y tiene entre algodones a Ramón Ábila, con lo cual el entrenador debe agudizar el ingenio ante un plantel escaso y que incorporó en este viaje a dos canteranos (Utrera y Gozálvez).

Seguramente habrá que esperar hasta que minutos antes en el Julio Grondona se entregue la planilla visitante, pero un tentativo once inicial contaría con Ignacio Chicco en la valla. Para el fondo, Eric Meza, Facundo Garcés, Paolo Goltz, Gian Nardelli y Rafael Delgado.

En la mitad de la cancha estarían Leonel Picco o Stefano Moreyra junto a Cristian Vega, más la participación de Tomás Galván, uno de los tantos jugadores que llegó en el inicio del año y no pudo mostrar todas las condiciones que esperaban los fanáticos rojinegros.

Y en la línea de ataque, Santiago Pierotti junto al paraguayo Jorge Benítez harían dupla, teniendo en cuenta que ya no está Farías, que Neris no fue convocado (ver aparte) y que el cordobés Ábila llega condicionado. De todos modos, no hay que descartarlo de plano.

Recordemos que Colón se quedará en Buenos Aires después de enfrentar a Arsenal para viajar el lunes a Junín y hacer la previa en dicha ciudad el partido por los 16vos de final de Copa Argentina contra Lanús, pautado para el miércoles 2 de agosto, a las 15.30, en el estadio Eva Perón de Sarmiento.