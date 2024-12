Cómo fue el 2024 de Colón en la Primera Nacional

Colón no cumplió con el objetivo del Ascenso y en consecuencia, el 2024 fue un rotundo fracaso para el Sabalero

Las expectativas y el objetivo principal no se cumplieron. Colón tenía la obligación de ascender a Primera División, por plantel, historia y la chapa de favorito.

Vignatti: "No me retiré de Colón luego del título porque siempre quiero ir por más"

Colón fue puntero a lo largo de casi toda la primera rueda. Parecía que el Ascenso sería cuestión de meses, ya que muchos gastaban a cuenta de que jugando como lo venía haciendo no tenía rival.

Pero ese arranque furioso se transformó en decepción total. Una serie de malos resultados terminó con el ciclo de Iván Delfino y todo lo que vino después fue peor.

LEER MÁS: Vignatti: "No me retiré de Colón luego del título porque siempre quiero ir por más"

La primera decisión errónea de la dirigencia fue ir a buscar a Rodolfo De Paoli. Esa determinación le salió muy caro a Colón, que perdió tiempo y quedó relegado en la tabla.

La llegada de Diego Osella tampoco modificó las cosas, pese a que ganó en el debut. Pero fue un espejismo, ya que el equipo no mejoró en el juego, ni tampoco fue eficaz en los resultados.

Colón en el 2024 consumió cuatro entrenadores (Iván Delfino, Rodolfo De Paoli, Martín Minella y Diego Osella), una síntesis de los errores que se fueron acumulando y que terminaron en un estruendoso fracaso.

LEER MÁS: José Vignatti apuntó contra Godano y la CD de Colón

La realidad indica que que no hay nada para rescatar en este 2024, si se tiene en cuenta que lo único que a Colón le servía era volver a Primera División.

Es cierto que la Primera Nacional es una competencia muy compleja y eso se sabía. Pero eso no le quita responsabilidad a un equipo que no supo sostener la presión y hacerse cargo de un momento tan particular.

Seguramente, el hincha de Colón querrá olvidar rápido este 2024 que resultó ser un fiasco y una tremenda decepción. Arrancó generando ilusión y finalizó consumando un rotundo fracaso.