Mientras que en diálogo con De 10 de Tucumán, Luis Rodríguez apuntó: "Ahora estamos pensando en nuevos caminos y en qué haremos. La verdad es que la intención es dejar la institución y buscar nuevos objetivos, tanto en lo personal como grupal".

LEER MÁS: Luis Rodríguez anunció que se va de Colón con duras críticas

Pero no todo quedó allí, y en un mano a mano que tuvo con Radio Gol (FM 96.7), Luis Rodríguez indicó: "Manifesté mi intención de que cumplí un ciclo, se lo manifesté al presidente. Me dijo que esté tranquilo. No sé si por contrato me dirán que me tengo que quedar cinco meses más no sería lo que uno busca, ya que uno se entregó al 100% con la institución, le agradezco mucho, se lo agradecí al presidente, pero no me veo 100%, a Colón le di lo que podía dar y no sé si me queda algo más. Me reuní con José (Vignatti) le dije que tenía ganas de irme, que le agradecía por todo. Pero le dije que no quería irme mal, que quería irme bien, que me porté como la persona que soy. Que le agradecía mucho, que no tenía más para dar y que por eso elegía quedarme con lo mejor".

Pulga Rodríguez 1.jpg Luis Rodríguez llegará a Santa Fe para reunirse con José Vignatti y buscar una salida de Colón.

Mientras que José Vignatti, sobre las declaraciones de Luis Rodríguez, apuntó: "El contrato lo tiene hasta mediados de año, y hasta ahora sigue así, no hay indicios de que pueda cambiar. Quizás mañana venga alguien y pida el pase. Lo trajimos para eso y por eso, para demostrar lo que hizo con la camiseta de Colón, en 50 partidos hizo 18 goles, con muchas asistencias. En su momento creía necesario salir de Tucumán ya que tuvo un fugaz paso por Newell's y no le fue muy bien, y quería demostrar lo que vale, y vino lo pudo hacer. Pero el fútbol es muy variable, hoy es nada, tiene contrato. El que venga tendrá que negociar con Colón".

En las próximas horas Luis Rodríguez llegará a Santa Fe junto a su hermano Walter para reunirse con el presidente José Vignatti e intentar una salida de Colón, como lo manifestó públicamente. Vale recordar que el plantel sabalero arrancará la pretemporada el próximo lunes y es toda una incógnita lo que ocurrirá con el Pulga.

LEER MÁS: José Vignatti: "Tentamos a Conti para que vuelva a Colón"

Hace un par de semanas, como lo repitió luego Luis Rodríguez, el representante Roberto San Juan admitió que José Vignatti le había dado su palabra de que podría salir en este mercado de pases, pero se dio antes que se comience a disputar la Copa Diego Maradona, donde el tucumano fue goleador y figura de Colón.

Pero ahora José Vignatti habría cambiado su posición y pretende que como mínimo Luis Rodríguez se quede a completar su contrato hasta el próximo 30 de junio. Por su lado, el delantero intentará forzar su salida, donde tendría que activar un dinero para su salida, que podría ser la deuda que tiene Colón por su salarios.

Vale recordar que a Luis Rodríguez se lo vinculó en los últimos días a Always Ready de Bolivia, Estudiantes de La Plata, Newell's y Atlético Tucumán. Es más, varios medios del Jardín de la República dan cuenta de un acuerdo para volver a vestira la camiseta del Decano.