Cristian Castillo: "No puedo estar sin saber de Colón"

Colón y Cristian Castillo se encontraron y ese amor a primera vista quedó por la eternidad. Con algunas actuaciones sobresalientes como las del 5-1 frente a River, donde precisamente este lunes se cumplió un nuevo aniversario.

Cada vez que el exdelantero estuvo por la ciudad volvió a recibir ese cariño edificado en aquel equipo rojinegro que llegó a jugar por primera vez la Copa Libertadores.

Castillo charló con radio Eme 96,3 para repasar su paso por Colón y contar algunas anécdotas de aquellos años. En el inicio remarcó que “ese equipo de 1997 era muy sólido, con mucho sacrificio y humildad. La gente se sentía identificada con eso. Por eso aquel 5-1 con River quedó marcado a fuego, al ganarle a un rival llenó de estrellas que venía de jugar una final en Japón”.

Más adelante agregó que “más allá de haber jugado en Colón, me enamoré del club. Hoy te digo que soy hincha de Colón. Todavía no se dio, ojalá me llegue la oportunidad y espero que se me dé. Estoy esperando el llamado para poder trabajar en el club pero por el momento no se dio”.

2.jpg El Golden Boy dejó su huella con la sangre y luto.

El Golden Boy siguió atentamente lo que fue la reciente posibilidad de sumar una estrella en la final de la edición 2019 de la Copa Sudamericana. Al respecto recalcó: “No me sorprendió todo lo que generó la gente de Colón al llenar el estadio de la final. Nosotros lo vivimos cuando jugamos en Corrientes con Huracán y lo de la gente era tremendo, algo impresionante”.

Para más adelante, enfatizar: “Me había ilusionado en lo personal con esa final de la Sudamericana, sé que el hincha de Colón sufrió mucho. Hubo viento, lluvia, todo lo que sucedió ese día. Era una linda posibilidad de ser campeón pero lamentablemente no se pudo dar”.

En otro tramo de la charla, Castillo no dudó en afirmar que “Colón es el club donde más la gente me quiere, el día a día creció ese amor, no puedo estar sin saber de Colón. Evangelizo en todos lados, lo llevo en el corazón. Uliambre, Goux, Medero, el Bichi. Colón tiene eso que te atrapa o te rechaza. Si le gustaste bien y sino no podés pasar por Santa Fe. Siempre estoy tratando de estar presente cuando me llaman o me necesitan”.

Antes de su despedida, el exjugador rojinegro reconoció que “hasta fin de año estoy sin trabajar, por mi hijo que tiene 3 años. El año que viene veré que hago. Ojalá me llegue la oportunidad de Colón y espero que se me dé. Estoy esperando el llamado que por el momento no se dio”.