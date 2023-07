"El técnico y los compañeros no queríamos que juegue Farías, llegó la orden desde arriba"

Néstor Gorosito no acudió a la conferencia de prensa luego de la derrota de Colón ante Argentinos en el Diego Armando Maradona, lo que llamó poderosamente la atención, como consecuencia que nunca lo había hecho desde que dirige al equipo. En su lugar estuvo Cristian Vega, una de las figuras del Sabalero, a pesar de haber cometido el penal que terminó con el gol de la victoria de Gabriel Ávalos.

En conferencia de prensa, Cristian Vega arrancó diciendo sobre la derrota de Colón: "El análisis es que nos vamos con un sabor amargo y bronca. En el segundo tiempo encontramos más los espacios para dejar a los delanteros frente al aquero, pero nos faltó la cuota del gol, errando un penal. Después lamentablemente una jugada dudosa, donde busco acompañar al delantero, parece que lo toco y nos convierten. NO queda otra que seguir trabajando para sumar lo que queda. La única forma es estando juntos y así saldremos adelante".

Fue consultado sobre la polémica inclusión de Facundo Farías como titular, y remarcó: "Es un momento incomodo para todos, porque Facundo tras la oferta que tiene está muy ilusionado. Los compañeros y el cuerpo técnico el dijimos que no juegue, pero llegó la orden de que debía jugar. Ya en la semana no trabajó los últimos días porque estaba casi todo hecho. Es muy pibe muy profesional y con el potrero dentro y quedó demostrado hoy. No tuvo suerte en el penal, pero tiene mucha valentía sabiendo lo que se le viene".

"En ningún momento nos desconcentramos. Somos profesionales y al momento al campo tenemos que representar a Colón lo mejor posible. Es nuestro trabajo y Facundo tenía nuestro apoyo. Había que tirar para adelante y esto es fútbol, donde no tuvimos el gol. Perdimos pese a jugar bien en el segundo tiempo", remarcó Cristian Vega.

LEER MÁS: Gorosito perdió la brújula, Colón perdió en La Paternal y se hunde en la tabla

Y agregó sobre el momento del equipo: "Estamos en un mal momento y somos los primeros que pondremos la cara para sacar a Colón. El mensaje a la gente es que confía en nosotros, que trabajaremos y nos entregaremos al máximo. También agradecerle cuando somos locales por el apoyo".

Sobre la jugada que terminó con el penal que le cometió a Fernando González Metilli, Cristian Vega explicó: "Habló con el árbitro y ve lo mismo que yo, al que acompaño para que no patee cómodo. El VAR dice que hubo un ronce y en ningún momento pasó. Incluso él patea la pelota. Después el VAR lo llaman y cobra. Colon venía de participar de copar internacionales y el objetivo era llegar de nuevo, pero fueron pasando cosas y nos encontramos ahora en este lugar. Pero todavía queda camino por delante y tenemos que levantar esto, que se puede".