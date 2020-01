Colón dio uno de los grandes golpes del mercado de pases al contratar a Brian Fernández, quien venía de jugar en el Portland de la MLS de Estados Unidos, que había desembolsado 11.000.000 de dólares para comprárselo a Necaxa de México.

José Vignatti cumplió así uno de sus grandes anhelos, ya que desde hace mucho tiempo pretendía contar con el delantero santafesino, pero en dos oportunidades contó con la negativa de Eduardo Domínguez, exentrenador del equipo, mientras que luego el jugador dio primero el salto a México y luego a Estados Unidos.

Pero a Fernández le rescindieron su contrato en la MLS de Estados Unidos luego de haber evadido un protocolo en contra de las adicciones a las drogas, con lo cual el terreno se allanó, y por las ganas del jugador y la disposición del club para concretar el acuerdo todo llegó a un final feliz.

El delantero jugó el último amistoso frente a Newell's en Rosario, y a pesar que no estaba en condiciones de debutar ante Central Córdoba de Santiago del Estero, producto de que no llegó el TMS proveniente de la MLS de Estados Unidos, tampoco lo hubiese hecho ya que padece un inconveniente particular, como lo reflejó el mismo Diego Osella.

Fernández se hizo presente el pasado lunes a los entrenamientos en el Predio, pero fue desafectado y la información que el departamento médico brindó, no públicamente, es que el mismo había obedecido a que padecía un cuadro severo de gripe.

Tampoco estuvo en el entrenamiento del martes, mientras que fue mucho más llamativo su ausencia este miércoles, ya que un estado gripal podría estar resuelto en tres días. Pero fue el mismo Osella el encargado de despejar las dudas, contradiciendo a la información brindada por el departamento médico.

En cuanto al problema personal que padece Fernández, no tiene nada que ver en su lucha contra las adicciones a las drogas, como se reflejó en las redes sociales y tuvo una gran repercusión en dichos sitios.

El inconveniente tiene que ver con un asunto familiar, que tiene un origen policial y que tiene ocupados a Brian y sus allegados, con lo cual se le dio permiso para que se reincorpore a los entrenamientos cuando considere que el asunto está solucionado.

Mientras tanto, el plantel pone la mira en el partido del próximo sábado, a partir de las 19.40, frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, en un duelo clave por la permanencia, que marcará la reanudación de la Superliga.