Cuándo estará para jugar Emmanuel Gigliotti en Colón

La carta de Masuero en Colón: "Me hubiese gustado despedirme de otra manera"

Pero el director deportivo Iván Moreno y Fabianesi citó a una conferencia de prensa, donde adelantó que Gigliotti estaba a un paso de convertirse en refuerzo, lo cual luego fue refrendado por el presidente Víctor Godano.

En tanto que este jueves Gigliotti fue presentado en conferencia de prensa, e indicó: "La verdad es que estoy feliz de sestar acá. Llegué temprano al hotel de campo, fue raro, pero estoy contento de volver a sentirlo".

Para luego, revelar: "Soy consciente de la situación del club, es un club que salió campeón hace unos años y ahí es donde tiene que estar. Cuando me llegó la posibilidad no dudé. La gente es algo que me motiva mucho, jugar con 40.000 personas es algo que el futbolista le fascina, llegar a un club a mi edad y que tengas el cariño de la gente, tenía ganas de volver a vivirlo sabiendo del compromiso y la situación del club".

Cuándo será el momento del Puma Gigliotti en Colón

Emmanuel Gigliotti regresó a Colón a punto de cumplir 38 años y con una inactividad de casi siete meses, lo que le siembra incertidumbre en torno a cuál es la realidad fubtolística.

Gigliotti, sin embargo, en el 2022 tuvo un gran presente en Nacional de Uruguay, incluso con goles muy importantes en la Copa Sudamericana. En el 2023 y sobre todo en el 2024 jugó muy poco y también convirtió muy poco.

Lo concreto, es que cuando a Pata Pereyra le consultaron por Emmanuel Gigliotti en conferencia de prensa, reveló que no lo llevará a la pretemporada a Uruguay, ya que la intención es que llegue lo mejor posible y haciendo trabajos especiales al inicio el torneo.

"Dependerá de él", manifestó Pereyra, quien piensa un arranque de torneo sin Gigliotti como titular, ya que su intención y proyección es ir llevándolo de a poco para que no corra ningún tipo de "percance" en su puesta a punto física y futbolística.