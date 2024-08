Cuándo fue y cómo le fue a Colón la última vez que cambió su arquero

La comunicación de la salida de Delfino se dio minutos después de finalizado el partido ante Mitre (1-2) en el estadio Brigadier López, mientras que a las pocas horas se terminó acordando con Rodolfo De Paoli, quien llegó a Santa Fe, firmó su contrato y fue presentado como nuevo entrenador de Colón.

La mano de Rodo en Colón

De Paoli optó rápidamente por hacer prácticas de fútbol, donde comenzó a dejar reflejado el sistema táctico innovador en relación a su antecesor, ya que paró una línea de tres en el fondo, con cuatro volantes, un enganche y dos delanteros, más allá que la misma es muy flexible.

En tanto que el cambio más radical se dio en el arco, con el ingreso de Tomás Giménez en reemplazado de Manuel Vicentini, quien fue muy resistido por los hinchas en el partido ante Mitre, y si bien no tuvo responsabilidad absoluta en los últimos goles que le anotaron a Colón, tampoco "salvó" al equipo de malos resultados.

Manuel Vicentini cerró por quinta vez el arco de Colón y se afianza como elemento titular en este proceso.

Vale recordar que hasta aquí Tomás Giménez atajó solo dos partidos en Colón, ambos por Copa Argentina. En la victoria ante Los Andes y la derrota ante Talleres de Córdoba, dejando muy buenas sensaciones.

Cuánto hacía que no se daba un cambio de este tipo en Colón

Israel Damonte fue el elegido por la CD que presidía José Vignatti para reemplazar a Néstor Gorosito en el tramo final de la Copa de la Liga Profesional, con el fin de salvar a Colón del descenso, cuestión que no se terminó cristalizando.

Cuando a Damonte se lo consultó los por qué de la ratificación de confianza para Matías Ibáñez, respondió que seguiría la línea de su antecesor, y los motivos que lo llevaron tomar semejante decisión.

Ibáñez, el elegido por sobre Chicco para Gorosito

El 19 de octubre del año pasado Colón estaba jugando un partidazo ante River, pero quedó marcado Ignacio Chicco por el segundo gol que le convirtió Miguel Borja, en el 2-2 en el estadio Brigadier López.

Ignacio Chicco.

Fue entonces que Gorosito decidió meter mano en el arco, ya que no venía conforme con la actuación de Chicco, y fue entonces que se inclinó por Matías Ibáñez, quien debutó frente a Arsenal de Sarandí, en la derrota por 1-0 en el Julio Humberto Grondona.

Ibáñez atajó en la victoria ante Atlético Tucumán por 1-0, en Santa Fe, en la derrota ante Banfield por 2-1 en el Florencio Sola, en la goleada ante Talleres como local por 3-0, y en las derrotas ante Vélez por 3-1 en Liniers, y en la caída ante Gimnasia por 1-0, en el Coloso Marcelo Bielsa, en el desempate por no descender.

Matías Ibáñez, a las pocas horas de despedirse de Colón, fichó en Unión La Calera de Chile.

No es común el cambio de arquero, pero está claro que si así lo entiende el entrenador el momento de hacerlo es apenas asume la conducción técnica de un equipo. El antecedente no es el más favorable, en función de lo que ocurrió en la temporada anterior, pero está claro que De Paoli cambia la experiencia de Vicentini por la promesa que resulta Giménez, quien más allá de lo que demostró por Copa Argentina no deja de ser toda una incertidumbre.