Damonte: "Hay que luchar con el corazón, si es jugando bien mejor y sino de prepo, porque hay que ganar"

Colón no tiene margen para fallar y por eso el domingo debe ganarle a Talleres por la 13ª fecha de la zona A de la Copa de la Liga Profesional. Necesita los tres puntos en el Brigadier López para llegar a la última fecha con chances de seguir en Primera. No es un escenario fácil, todo lo contrario, cuesta arriba, pero el DT Israel Damonte tiene todo claro y no tira la toalla.

Así lo reflejó en la sensaciones que volcó en charla con La Central Deportiva que se emite por Cadena 3 Santa Fe 101.7: "Sabíamos a dónde llegábamos. Que no era una parada fácil. Colón es un club tentador y tiene un gran equipo. Vi varios partidos, donde había jugado bien, sobre todo de local, ya que de visitante le costó, pero notábamos que tenía un buen plantel, además de su enorme hinchada. Obvio que no era fácil, pero no lo dudé. Es mi forma de ser, de encarar siempre los problemas sabiendo las armas con las que contás. No lo veo imposible y en el fútbol a veces pasan cosas. A (Atlético) Tucumán le ganamos bien y quizás sufriendo de más en el final, porque a veces con nada te hacen un gol. Debió ser más amplio. El otro día (contra Banfield) fue muy parejo y tuvimos hasta para ganarlo. Sentía que estaban cerrado y faltando 30 segundos nos hacen el gol. En otro momento este partido no lo perdés y no queda otra que trabajar rápido en la cabeza de los jugadores y que vean lo positivo, que son buenos y pueden competir para ganar el partido que viene para estar en una posición mejor. En nuestra cancha tenemos un plus de la gente".

En este caso, Colón jugará ya conociendo algunos resultados, pero el técnico fue contundente al respecto: "Yo prefiero jugar primero siempre, sin el resultado de los demás. Porque cuando tenés el resultado puesto contás con la presión de todos lados. Nosotros tenemos que pensar en lo nuestro y no esperar lo de lo demás, porque sino podés caer en una frustración grande. No esperábamos que Huracán le gane a River y lo hizo después de 22 años. Hay que tratar de meternos en lo nuestro. Después, si viene algo de otro lado, mejor. No estar esperando, porque la frustración te termina haciendo mal. No ligamos ante Banfield, sobre todo en el segundo tiempo. Nos hicieron los goles en los finales de los tiempos, pero ya pasó y solo hay que pensar en el partido con nuestra gente, porque necesitamos de todos para salir adelante".

Israel Damonte1.jpg Israel Damonte palpitó el duelo del domingo entre Colón y Talleres. UNO Santa Fe | José Busiemi

Asimismo, trató de no referirse a Unión, que están un punto por encima: "Más allá de ser el Clásico, nosotros pensamos solo en lo nuestro y de intentar salir de abajo. Es complicado. El compromiso de todos está y lo vienen demostrando haciendo las cosas lo mejor posible. En el momento que estamos necesitamos tener hombres preparados de la cabeza para jugar esto. Tenemos con qué y jugadores que se hacen cargo, más allá del rival que está delante. Ojalá podamos alcanzar un resultado que nos de aire para afrontar la última fecha".

"Las estadísticas son importantes. Al equipo le costó mucho de visitante, por eso era tan importante el otro día para intentar traernos algo, por más que un punto nos dejaba igual de incómodos, pero al menos daba confianza ante la racha de derrotas. No quiero ir al partido de Vélez, porque sería un error, sino solo tratar de sacar el partido del domingo adelante", agregó Damonte.

En otro tramo, dio su opinión del árbitro designado y de lo que pasó ante Banfield: "Hay un pequeño agarrón (de Gian Nardelli) y no es para voltear a un jugador. En el segundo gol de Banfield hay un agarrón a (Emmanuel) Mas y con el árbitro mirando. Pero ni el VAR lo llamó. Eso sí para el primer gol de ellos estuvieron dos minutos viendo. A veces se da de esta manera y no puedo hacer nada contra eso. Ya lo viví en Sarmiento y no le encontré la vuelta, llevándome una frustración muy grande. La jugada contra (Baldomero) Perlaza era expulsión y fue amarilla y tiro libre para ellos. Increíble. Así y todo estuvimos cerca de volvernos con algo. (Andrés) Merlos me parece un buen árbitro y con nosotros hizo buenos partidos. Puede equivocarse como cualquiera, pero lo considero de los mejores. Esperemos tenga una buena tarde y que solo se hable del partido".

Sobre el partido que puede darse ante Talleres, dijo: "El proponer te lleva a quedar abierto. Quizás podamos aprovechar eso, porque Talleres intenta y sale a buscar. A veces es cómo se da el partido y tenemos equipo, ya sea para esperar como salir a buscar. Igual, saldremos por el triunfo desde el primer minuto".

Sobre los lesionados, reveló: "En el caso de (Cristian) Vega, terminó acalambrado. Es un jugador a recuperar. Eric (Meza) está complicado y no quiero que pasé lo del otro día. Me pidió estar y llegó con lo justo. Ante Tucumán lo probé de lateral-volante a (Santiago) Pierotti y no se sintió cómodo. Nardelli también está con muchas condiciones, pese a ser central. Puede ser que cambiemos esquema en base a lo que tenemos. Hay alternativas. Incluso está Tomy (Galván), al que tenemos muy en cuenta para el partido que viene. Trato de ver lo que hay en el poco tiempo que tengo. (Damián) Batallini no está, pero veremos si podemos contarlo para el último partido".

En el final, Israel Damonte contó cómo siente este momento: "Para mí Colón es mi vida, en términos futboleros. Si ganamos tenemos vida. Nuestra partido es ante Talleres y lo jugaremos con el corazón en la mano, tirándonos de cabeza si es necesario y también jugando. Hay que hacer todo e ir al hueso, no ser dubitativo. Si es jugando bien, mejor, sino de prepo. Hay que ganar, no queda otra".