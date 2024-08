De Paoli: "Colón es lo máximo que me tocó en mi carrera"

"Nos dolió muchísimo la partida de Iván (Delfino), creíamos que teníamos que tener buenos aires, fue difícil porque son excelentes personas. La buena predisposición de Rodolfo que ya estuvo dirigiendo la práctica. El invitado especial es él y le doy la palabra", apuntó Godano de movida.

Acto seguido, el flamante orientador expresó: "Es un orgullo estar acá, hace poco estuve trabajando en Paraná, cuando pasaba por la cancha de Colón decía cuándo será. Lo de Patronato y la Copa Libertadores fue lo lindo. Es lo máximo que me tocó en mi carrera, soy hincha de Nueva Chicago. La magnitud de Colón, un club tan popular, soy un agradecido, se lo dije a los jugadores. Se nota la calidad humana, donde hay buena gente sucederán buenas cosas. Es fútbol y estoy muy agradecido".

De Paoli dijo que "la verdad es una responsabilidad tan grande en un torneo tan difícil, Colón está en los primeros puestos pero no está en un buen momento. Las oportunidades aparecen, conozco al plantel, sigo el torneo de cerca, me tocó pelear abajo con Chicago, mitad de tabla con Patronato y el título con Barracas. Creemos muchos en el plantel, en los nombres propios. Es un riesgo porque puede salir mal, tenemos mucha ilusión de que salga bien. Es uno de los mejores planteles del fútbol argentino".

Colón2.jpg

Su llegada a Santa Fe

"Sucedió todo tan rápido no tuvimos ni tiempo de saludar a Iván. No había plan B como dijo el presidente. Estaba viendo el partido en mi casa y no esperaba el desenlace que se dio. Creo que Delfino y la Comisión armó un gran plantel, tiene una cantidad de puntos importantes. Hablamos con Lago, es una pena, un gesto, una mirada, un abrazo sirve mucho. Son accidentes del fútbol. Voy a estar a Chicago que es mi casa porque arranqué en una situación delicada. Y a Barracas porque tuvo fe. Tengo muy claro que Colón está entre los más grandes del fútbol argentino. Es algo tremendamente importante en mi vida".

La relación con Chiqui Tapia

"Mi relación con Chiqui Tapia es excelente, agradecido al presidente de AFA que me dio esa posibilidad y me abrió con sus hijos las puertas de su casa. Se pueden decir millones de cosas, será porqué no relaté más a Argentina, hace bastante que dejé de relatar. Fue impactante lo que hice. Siempre estaré agradecido a Barracas que me dio el único título que tenemos".

El nuevo conductor, pensando en lo que viene, soslayó que "el lunes vamos a jugar con un rival como Gimnasia y Tiro, le gusta desdoblar laterales, a veces juega a la segunda pelota. Forestello lo conozco de mi época de Chicago. Es reconocido en el Nacional B. Está en puestos de Reducido, tomaremos las precauciones, me quiero quedar con la ilusión de dirigir estos jugadores. No todos tienen la suerte de dirigir a Goltz, Toledo, Prediger, Bernardi. Es una columna vertebral que podría pelear una Copa Sudamericana. Es partido a partido tratando de acomodar, siendo sólido atrás. Hay que preparar el partido con Gimnasia de Mendoza para el pueblo Sabalero, con dos partidos jugados sabremos si vamos por el primer puesto o el Reducido".

Algunos jugadores puntuales del actual plantel

"Guille es un jugador que siempre quise tener pero no nos pusimos de acuerdo, si llegaron otros como Capraro. Lo vamos a tener en cuenta, el tema Garcés ya me exede, no lo consideramos. Vamos a ver si se puede incorporar, pero me focalizo en recuperar jugadores, que no le den muchas fechas a Bernardi, que agarren confianza Delgadillo, Jourdan, el mismo Guille. Tenemos un enorme plantel con jugadores comprometidos, están abiertos para dejarse ayudar. El entrenamiento fue de observación y el viernes tendremos un perfil de equipo para viajar el domingo a Salta".

En otro tramo de sus primeras impresiones consideró que "si tenemos a Goltz, Prediger y Bernardi vamos a jugar bien con intención de atacar, es muy difícil que esos jugadores le peguen para arriba. Buscaremos evitar transiciones del rival en el medio, de local logró muchos puntos, con estadio repleto, la cuenta pendiente es equilibrar esa solidez de visitante".

La ciudad y la gente

"En el día a día de vivir en Paraná, se respira fútbol siempre con Colón y Unión, es lo que más me seduce, estar en un lugar donde la pasión si va viene la gente está bien y si va mal se impacienta. Que no pierda la ilusión, en estas 12 finales buscaremos llegar lo más alto. El objetivo es ascender, no nos darán un premio por salir primero o quinto. Poner plazos es alocado, si seguramente explotará la cancha contra Gimnasia de Mendoza. Orgulloso de pertenecer a la familia sabalera".

Sabalero.jpg

Y luego, disparó: "Jugar con 40.000 personas no lo tienen todos los equipos, se valora mucho. El plantel está bien, fue una charla corta, los jugadores están conectados, esperemos tener en Salta la energía y la confianza sea la del principio de la temporada. Colón está obligado siempre a pelear arriba, los jugadores son profesionales, que se animen y el clima sea bueno".

Tener en cuenta a los canteranos

"Ya pregunté por los juveniles, el chico Ibarra volvió a entrenar, lateral zurdo de la casa, no abundan. Me llamó la atención. Es un equipo que conjugan experimentados con jóvenes, el sistema es relativo, queremos tener juego interno y contundente por fuera. Me gusta jugar con dos nueve, para que suceda eso tienen que estar comunicadas las tres líneas.

Antes de su despedida, a propósito de la divisional, no dudó en decir que "me la paso mirando ligas de todo el mundo, son datos de ataques directos desproporcionados, la pelota va por el aire, es muy complicada, es un orgullo que un equipo tan grande intente volver al primer nivel. Las complicaciones son muchas, los viajes, un vestuario, eso lo hace parejo y difícil. Es uno de los torneos más complicados del mundo".