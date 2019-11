¿De qué se habló en la reunión de Comisión Directiva en Colón?

El final de año traerá muchas novedades en el mundo Colón. Es que luego de la derrota en la final de la Copa Sudamericana ante Independiente del Valle, los dirigentes decidieron denunciar la mala inclusión del arquero Jorge Pinos.

Más allá que Conmebol dio su fallo este viernes, donde no le dio lugar al recurso presentado por los Sabaleros, los dirigentes tendrían decidido acudir ahora a FIFA y hasta llegar al TAS en caso de no obtener los resultados esperados.

En tanto que también el cierre de 2019 traerá más certezas en cuanto a la continuidad o no de Pablo Lavallén, quien podría dar un paso al costado luego de dirigir los últimos cuatro encuentros de la primera parte de la Superliga.

Otro de los temas que tienen en vilo a los hinchas es qué hará Luis Miguel Rodríguez, quien tras la derrota en Asunción informó que está pensando junto a su familia los pasos a seguir en cuanto a su futuro.

Se habla de la posibilidad de volver a Atlético Tucumán y en su provincia trabajar para la Secretaría de Deportes, o bien desempeñarse en esa función y retirarse definitivamente del fútbol, según informaron algunos medios nacionales.

Pero en cuanto a la logística y lo anunciado en las últimas horas, los popes rojinegros se reunieron este viernes para intentar consensuar los pasos a seguir en los dos últimos encuentros como local en 2019.

Es que se informó que todos aquellos hinchas que fueron a Asunción, presentando la entrada, podrían ingresar gratis a los dos últimos encuentros del año: ante Estudiantes y Aldosivi.

Sin embargo, debido al temporal que se desató en La Nueva Olla, varios perdieron su entrada, con lo cual se analiza qué pedir para dejar pasar a esos hinchas en los dos encuentros en el Brigadier López y hay una posición muy firme que se lo pueda hacer imprimiendo el mail que les llegó a sus respectivos correos al adquirir su boleto.

En cuanto a este tema, hay preocupación debido a que no se sabe si la capacidad del estadio podrá ser suficiente para albergarlos, con lo cual se analiza la chance que los no socios que van al primer partido no puedan ir al segundo, y viceversa.

Otro de los temas es qué beneficios tendrán los socios. Hay una posición muy firme que se le pueda hacer algún descuento para la cuota, aunque esto se decidirá el viernes en horas de la mañana.

Lo que proponen algunas agrupaciones es que para el próximo mes no se les debite la cuota, con lo cual tendrían el beneficio de no pagar un mes por haber estado presentes en La Nueva Olla para la final del certamen internacional.

Por último, también se decidió hacer las gestiones pertinentes ante Superliga para pedirles permiso para que Los Palmeras puedan actuar 10 minutos antes en el encuentro ante Estudiantes de La Plata. Luego, los organizadores serían los encargados de transmitírselo a Fox Sports, la señal que televisará el encuentro.