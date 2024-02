Delfino, sincero en el triunfo: "Tenemos que ser camaleónicos, porque no siempre podremos jugar como queremos"

"Por momentos el funcionamiento fue bueno. Fuimos efectivos y todo se resolvió en el primer tiempo. En la Primera no existe esta diferencia con ningún equipo. Pero sostengo lo que dije que, mientras buscamos lo que queremos, siempre es mejor ganando y en nuestra cancha. En general, fuimos superiores al rival en todo momento", dijo en conferencia el DT de Colón, Iván Delfino, luego de la goleada en Santa Fe de este domingo por la noche ante Patronato 4-0 por el interzonal de la fecha 4.

Una actuación convincente, pero el técnico tuvo una mirada muy coherente: "Muchas veces te lo puede permitir el rival, pero las formas no creo que sean constantes. La mayoría aún nos estamos acomodando y por eso no tenemos que desviar el camino. Hay que mejorar y sostener lo que se está haciendo bien, corrigiendo claramente lo que está mal".

• LEER MÁS: Colón demolió a Patronato y es puntero en su zona

"Es un poco la idea que tenemos en cuanto a lo táctico por los jugadores que hay. Se adapta mucho mejor y puede ser flexible. Para un técnico la satisfacción más grande es cuando hacés los cambios los jugadores responden y el equipo no se resiente. No quería arriesgar con (Nicolás) Talpone y por eso el cambio", explicó el conductor sabalero.

Siguiendo por el mismo hilo, argumentó: "En los torneos largos, por estadística, todo los equipos tienen mesetas y pasará en ver cómo solucionarlo. Es complejo mantener la intensidad todo el año. Me gustó el equipo, creo que el gol rápido hizo que tuviéramos más profundidad. Pudimos explotar cuando encontramos juego interno. Ellos tuvieron que adelantarse y los jugadores encontraron la forma de destacarse en los espacios".

• LEER MÁS: El color de los hinchas de Colón para el duelo con Patronato

Uno de los detalles de este Colón radica en lo largo de su plantel: "Sobre todo de mitad para adelante tenemos muchas variantes. Eso que hay muchos afuera y tengo que elegir. Es un equipo que puede tener variantes, más que nada en lo ofensivo, En defensa quizás es solo un retoque. Creo que estamos mejor de mitad para adelante. En defensa hay que estar preparados para defender alto y demuestran que lo hacen bien. Más que nada en el uno contra uno en Santa Fe".

Colón 4 - 0 Patronato | Conferencia de Prensa [EN VIVO]

Luego, le tiró flores a Alexis Sabella, que marcó y rinde para ser titular: "Por momentos se hace cargo del equipo y nos hace jugar todos". A la vez que no para de referenciar a los experimentados: "Me da tranquilidad que todos estén enteros. Me apoyo en los mayores por su trayectoria y personalidad. Es más fácil el mensaje y ellos se encargan de solucionar muchas cosas dentro y fuera de la cancha".

• LEER MÁS: El uno por uno de Colón en la goleada ante Patronato

En el final, Delfino esgrimió: "Tenemos que ser inteligentes y ser camaleónicos, porque no siempre podremos jugar como queremos. Hay canchas donde se puede complicar y por eso hay que saber adaptarse"