Delfino, directo en Colón: "Estamos en una racha donde nos embocan rápido con poco"

El DT de Colón, Iván Delfino, no encuentra explicaciones a la merma de rendimiento de visitante, donde ahora perdió con Aldosivi. "No lo podemos resolver", dijo

Al término del partido, el DT Iván Delfino respondió preguntas enviadas desde Santa Fe, ya que no se acredita a la prensa externa en el estadio José María Minella, por lo que la cobertura lastimosamente fue a distancia.

De entrada, tuvo que hacer una profunda reflexión sobre por qué se baja tanto de rendimiento fuera del Brigadier López: "Nos faltó precisión en los metros finales. Se está dando lo que pasa de visitante, donde nos patean una vez y nos marcan. Hicimos cambios en el complemento para tener profundidad, pero no lo logramos. Son partidos que se dan y no podemos resolver. Fue uno de los partidos de visitante donde más tenencia tuvimos".

Asimismo, ahondó: "No encontramos con (Oscar) Garrido la movilidad que buscábamos y por eso pusimos a (Federico) Jourdan, pero no hizo la diferencia que pensábamos".

Sobre las malas condiciones de la cancha, le restó importancia: "El campo estaba malo para los dos, pero de visitante es algo que no se puede manejar. Mientras que el cambio del nueve por nueve era por la forma que buscábamos y por arriba (Javier) Toledo es más completo que Genaro (Rossi). Mientras que la idera era que Braian (Guille) esté por detrás, pero tampoco funcionó".

Delfino, sin explicación a esta irregularidad de Colón

"Una situación que todavía no podemos resolver. Situaciones que a veces te dejan regulando y no podemos resolverlo", agregó el técnico sabalero.

Pero no quedó solo ahí: "Estamos en esa racha donde nos embocan rápido con pocas armas. El equipo no está haciendo la diferencia. Arrancamos bien y la diferencia de marcar primero te da mejor posibilidades. Nos patearon una sola vez, así que no creo que sea una derrota táctica".