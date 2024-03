Delfino, con la misma receta para un partido clave de Colón

Colón no pudo aprovechar la fecha pasada el empate de Defensores de Belgrano, como local, ante Almagro, para cortarse en lo más alto de la Zona B, pero es consciente que no puede aflojar, ya que como repite habitualmente el DT Iván Delfino es una carrera de largo aliento y resistencia, donde no hay que dar lugar a ingresar en una meseta, porque se termina pagando caro.