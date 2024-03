Delfino se fue por demás de caliente tras el empate de Colón

El DT Iván Delfino enfrentó los micrófonos a los pocos minutos y no ocultó su fastidio por lo que hicieron sus jugadores. En el inicio apuntó que "pecamos de individualistas, nos llevaron con pelotazos largos al empate, no pudimos ganar la segunda pelota. Hay que marcar, no lo hicimos. Nos vamos con un sabor amargo porque tuvimos la oportunidad de ganarlo, los jugadores estaban cansados, hay que salir de esto, la semana va a ser duro. Esto es Colón y no nos puede pasar".