"Desde que me fui, siempre quise volver a Colón y estoy muy feliz por hacerlo"

La palabra de Moreno y Fabianesi en su nueva etapa como Director Deportivo de Colón

"En lo personal, quiero expresar mi felicidad. Cuando hablamos sobre el club y la dinámica del torneo, participar de manera activa comenzó a tomar forma y hacer huella en mí. Entonces fue encontrar el momento oportuno para la inserción en una estructura que ya venía funcionado", fueron sus primeras palabras.

Para luego agregar: "Coincidíamos que estamos ante un momento importante del año, donde el desenlace marcará el rumbo del otro año y ya hay que planificar sea cual sea el cierre. Por eso manifesté el interés de estar ya y que sea Diego (Osella) el técnico facilita todo, porque conoce todo".

"Ante la falta de tiempo y la urgencia, era clave encontrar una estabilidad deportiva proyectando al año que viene más allá de lo que pase. Pero somos optimista para consolidar esta temporada. A nivel compromiso estamos muy bien y en la mejora del funcionamiento veremos si alcanzamos el objetivo. Por eso pienso que Diego es la personal ideal", expresó el Director Deportivo.

En otro tramo de la conferencia dijo: "Vamos a ir avanzando en esta etapa trabajando al lado de Diego para que tenga la estabilidad necesaria para encarar estas cinco finales. Ya el año que viene veremos cuál es el contexto. Sé que administramos mucha pasión y hoy necesitamos calma para sostener la ilusión de ver de nuevo a Colón en Primera, pero buscando un proyecto a futuro".

Respecto a su vuelta a club después de tantos años manifestó: "Desde que me fui y hasta esta parte, tuve la sensación de querer volver. Quizás todo lo que viví como jugador me generó una vinculación. Siempre la pensé con capacidad y áreas para desarrollar para sentir pertenencia. Que se note en cada una de las acciones. Es un poco lo que intentaré hacer. La gente me transmitió su cariño y por eso feliz de estar acá y tengo esta enorme responsabilidad".

En cuanto al trabajo diario con el cuerpo técnico sostuvo: "El poco contacto lo tuvimos recién este lunes y no planteamos todavía nuestra forma de trabajar. Lo primero es encontrar una estabilidad para encontrar el funcionamiento deseado. Trabajando en el desarrollo de la confianza que nos brindaría mayores posibilidades. Veo gente motivada y me encantaría que terminemos el año con el objetivo cumplido".

A la hora de hablar sobre la salida de Alexis Sabella quien aún no retornó a trabajar con el plantel, respondió: "No hay una decisión y estoy al tanto de la situación y la complejidad de él. Ni hablé todavía y solo vimos el tema. Creo que tenemos otras prioridades por el momento. Seguramente será un tema a desarrollar y decidir".

Por último Moreno y Fabianesi tiró:"Debería correrme de la experiencia como cuando jugaba. Cuando me retiré entendí que hay ciertos actitud y aptitudes que son individuales. No pretendo estas comparaciones, pero si involucrase en este momento de Colón. Muy lejos de pretender lo que podría estar haciendo en la cancha. Cuando el estado de ánimo no es el mejor se vuelve una frustración y por eso confío en Diego y en la estrategia que vamos a utilizar".